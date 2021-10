Rayakan Halloween, Pria Ini Dandan Persis Syahrini!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Halloween yang jatuh setiap 31 Oktober tak bisa lepas dari pesta kostum. Tak jarang orang-orang di sekitar kita memanfaatkan pesta kostum saat Halloween sebagai ajang untuk "menjadi" sosok-sosok idola, termasuk yang dilakukan oleh Kevin Wiyarnanda.Kevin, musisi yang dikenal dengan moniker Vvynd, tak pernah melewatkan pesta kostum Halloween dalam beberapa tahun terakhir. Menariknya, Kevin selalu mengangkat sosok-sosok ikonik dan berdandan maksimal hingga sangat mirip dengan sosok yang dimaksud. Hal ini dilakukan Kevin untuk menghormati para tokoh di industri hiburan. Jika pada Halloween sebelumnya Kevin "menjadi" Christina Aguilera, pada tahun ini pria asal Jakarta itu "menjadi" Syahrini."Ini udah kali ketiga gue pay tribute (memberi penghormatan) kepada perempuan luar biasa di luar sana. Pertama tahun 2018 waktu gue jadi Christina Aguilera, tahun 2019 jadi ikon internet Chendy Eka Ariadi, dan tahun ini jadi Syahrini," kata Kevin saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 31 Oktober 2021.Bukan tanpa alasan Kevin memilih jadi Syahrini pada tahun ini. Kevin menganggap Syahrini sebagai selebritas yang ikonik lewat penampilan dan gaya busananya. Syahrini juga dianggap sebagai sosok yang menginspirasi karena memiliki keberanian dan rasa percaya diri."Tribute ini gue persembahkan untuk Syahrini yang merupakan seorang ikon kultur pop Indonesia yang selalu berani dan penuh percaya diri. Look dan jambul khatulistiwa ini salah satu look red carpet paling memorable di sejarah red carpet Indonesia," jelas Kevin.Kevin tidak main-main dalam berdandan jadi Syahrini, dirinya sampai-sampai memesan berbagai aksesoris di toko daring agar benar-benar mirip sampai ke detail aksesoris sang "Princess"."Salah satu tantangannya adalah nunggu barang-barang dari e-commerce datang. Karena gue baru kepikiran jadi Syahrini dua hari sebelumnya. Dan gue harus cari aksesoris yang mirip sama punya Syahrini. Harus pintar-pintar modifikasi juga. Contohnya, kalung yang gue akalin pakai tali masker. Dan bros jilbab yang gue cantolin ke anting clip on," imbuh Kevin menceritakan perjuangannya menjadi Syahrini.Totalitas Kevin sontak membuat pengikutnya di dunia maya heboh. Seluruh komentar di akun Instagram-nya memuji dan tercengang karena totalitas dan kemiripan Kevin dengan Syahrini. Kevin mengaku butuh tiga jam untuk berdandan dan menghabiskan uang kurang dari Rp500 ribu untuk belanja mulai dari baju, sarung tangan, dan aksesoris.Lepas dari kontroversi yang ada, Kevin melihat apa yang dilakukannya sebagai bentuk ekspresi diri dan penghormatan kepada para perempuan luar biasa di luar sana."Menurut gue, seharusnya siapa pun bebas mengekspresikan dirinya dengan make-up, dress-up, regardless of their gender," tutup Kevin.