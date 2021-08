Wow! Luna Maya Nampang di Times Square New York

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Aktris Luna Maya memposting wajahnya yang terpampang di salah satu billboard di Times Square, New York , Amerika Serikat. Ia dan beberapa artis lain akan bertandang ke The Great American Melting Pot bulan depan."How I start my Monday with a good news ?? (bagaimana aku memulai Senin dengan kabar baik)," tulis akun resminya @lunamaya pada Senin, 23 Agustus 2021.Tak hanya Luna Maya, Gading Marten juga menunjukkan kegembiraannya ke New York. "Baby i’m in New York!!!!! Blessed ???????? (Sayang, aku di New York! Terberkati)" tulis Gading dalam akun Instagram Gading.Wajah influencer Arief Muhammad juga terpampang di billboard yang sama. Ia menyatakan bahwa bulan September nanti akan ada sedikit pergerakan anak bangsa yang membuat bangga Indonesia. Ia meminta dukungan warganet agar acara lancar."Kalau tidak ada halangan, akhir bulan ini gue dan team akan berangkat ke New York, selama kurang lebih 1 bulan. Siap-siap. Something big is coming (Sesuatu yang besar akan datang)," tulis Arief dalam akun Instagram ariefmuhammad.Ternyata, ketiganya akan hadir dalam New York Fashion Week (NYFW) 2022 yang berlangsung pada 7-12 September 2021. Mereka berkolaborasi dengan merek fesyen lokal Erigo yang akan meluncurkan runway pertamanya di ajang bergengsi tersebut.Promosi NYFW 2022 di salah satu billboard di Times Square, New York.Selain Luna Maya dan Gading Marten, Erigo juga menggandeng beberapa selebritas dan influencer Indonesia seperti Enzy Storia, Febby Rastanty, Denny Sumargo, Alika Islamadina, Uus, Ayla Dimitri, dan Den Dimas.(MBM)