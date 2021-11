Tampil di Head In The Clouds 2021, NIKI: Mimpi Jadi Kenyataan

NIKI tampil di konser Head In The Clouds 2021. Foto: Instagram @nikizefanya

Jakarta: Penyanyi berdarah Indonesia Niki Zefanya atau NIKI merasa bangga tampil dalam konser musik Head In The Clouds 2021. Acara tersebut digelar pada 6-7 November di California, Amerika Serikat."Kita berhasil! Tak percaya ini sudah berakhir. Terima kasih head in the clouds 2021 karena membuat mimpi seorang gadis kecil Indonesia menjadi realitas yang manis dan magis," tutur NIKI melalui akun Instagram @nikizefanya, Selasa, 9 November 2021.Penyanyi kelahiran 24 Januari 1999 itu menyanyikan lebih dari 10 lagu dalam waktu satu jam. Beberapa di antaranya adalah lagu-lagu hits seperti La La Lost You, lowkey, Indigo, dan Every Summertime.Selain NIKI, artis berdarah Indonesia lain yang tampil adalah Stephanie Poetri, Rich Brian, dan Wareen Hue. Lalu, ada juga penyanyi 88rising lain seperti DPR Ian, Keshi, Elephante, Jijo, hingga CL.Head In The Clouds adalah konser tahunan yang diadakan label musik 88rising. Konser ini vakum pada 2020 karena pandemi covid-19.Baca: Fakta di Balik Kolaborasi Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue dalam Album Film Marvel Tahun 2021 menandai pertama kalinya Festival Head in the Clouds digelar selama dua hari. Festival yang dimulai tahun 2018 ini sempat tertunda karena pandemi melanda tahun lalu.Pada tahun 2018, Festival Head In The Clouds mampu memperoleh perhatian dari 10.000 penonton dan naik menjadi 22.500 penonton di tahun 2019.