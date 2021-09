Fakta di Balik Kolaborasi Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue dalam Album Film Marvel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tiga musisi muda Indonesia, Rich Brian, NIKI, dan Warren Hue, mengungkapkan fakta di balik kolaborasi terbaru mereka. Dalam hal ini, kolaborasi musik dalam Shang-Chi dan The Legend of The Ten Rings: The Album.Untuk merayakan film yang telah dinanti para penggemar, Marvel Music/Hollywood Records dan Interscope Records merilis official motion picture soundtrack untuk Marvel Studios Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings. Lagu-lagu di dalamnya mencakup karya orisinil yang terinspirasi dari film tersebut.Album ini dirilis pada 3 September 2021 secara global serta menampilkan Rich Brian, NIKI, Warren Hue, dan jajaran musisi berbakat lainnya. Di antaranya, Anderson Paak, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, Guapdad 4000, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake, dan masih banyak lagi.Untuk merayakan perilisan Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings di Indonesia, Brian, NIKI, dan Warren membagikan fakta di balik proses pembuatan karya musik mereka. Salah satunya, pembuatan lagu yang dari jarak jauh."Bisa menjadi bagian dari proyek besar di mana Anda merasa direpresentasikan dan dipandang sebagai artis Asia adalah mimpi yang menjadi kenyataan, dan saya merasa sangat terhormat untuk menjadi bagian dari album ini," ucap NIKI dalam konferensi pers.NIKI sendiri merekam sebagian besar lagunya di rumahnya. Fakta lainnya, inspirasi ketika mereka membuat lagu untuk film terbaru Marvel itu dieksplor masing-masing.Mereka menyaksikan beberapa cuplikan khusus dari film untuk membuat setiap lagu dalam album. Hanya cuplikan, karena mereka tidak diizinkan menonton seluruh tayangan film itu.NIKI mencoba menggali lebih dalam tentang Xu Xialing, yang kuat dan penuh tekad. Ketangguhan dan kemandiriannya sangat menginspirasi lagu-lagunya di Shang-Chi dan The Legend of The Ten Rings: The Album.Sementara itu, Warren Hue mendapatkan inspirasinya dari bagian-bagian film yang dia rasa sangat dekat dengannya sebagai anak muda Asia. Ia pun menekankan bahwa dirinya masih tidak percaya dapat menjadi bagian kolaborasi itu."Berkolaborasi untuk album ini di awal karier saya, sungguh tidak bisa dipercaya. Sebagai penggemar berat Marvel, untuk berada di dalam album ini sebagai penyanyi Asia, merupakan hal yang sangat menyenangkan,” aku Warren Hue.Warren yakin proyek tersebut akan menginspirasi banyak seniman muda Asia lainnya. Rich Brian juga sependapat. Dia sendiri tidak menyangka seniman muda Indonesia dapat menggapai mimpi."Saya tidak percaya kami bertiga, seniman muda dari Indonesia, ada di sini bernyanyi di soundtrack Marvel. Ini menunjukkan bahwa apa pun sangat mungkin terjadi," tutur Rich Brian."Dan saya tidak sabar untuk melihat apa yang bisa kita capai sebagai orang Indonesia di industri ini," tambahnya.