Mengejutkan! Ma Dong Seok dan Ye Jung Hwa Ternyata Sudah Menikah Setahun Lalu

Kabar mengejutkan datang dari aktor Korea Selatan, Ma Dong Seok yang ternyata dikabarkan sudah menikah dengan sang kekasih, Ye Jung Hwa.Hal ini baru terungkap saat Ma Dong Seok memberikan pidato kemenangan Film Artist Awards dalam acara Beautiful Artist Awards 2022 pada Kamis, 20 Oktober 2022."Terima kasih untuk rekan-rekan The Outlaws 2 (The Roundup), juga kepada keluargaku dan istri ku Ye Jung Hwa yang aku cintai," ucap Ma Dong Seok.Hal tersebut merupakan kabar yang mengejutkan karena Ma dong Seok tidak pernah mengumumkan pernikahan mereka meski telah terbuka soal hubungan asmaranya sejak November 2016.Agensi Ma Dong Seok, Big Punch Entertainment mengungkapkan bahwa sang aktor telah menikah dengan Ye Jung Hwa pada 2021 lalu. Namun, karena jadwal pekerjaan yang padat, mereka sulit menemukan waktu untuk menggelar resepsi pernikahan."Ma Dong Seok dan Ye Jung Hwa telah mendaftarkan pernikahan mereka tahun lalu," ungkap Big Punch Entertainment, seperti dikutip Soompi."Namun, karena kesibukan jadwal, mereka berencana untuk menggelar resepsi pernikahan di masa mendatang," lanjutnya.Ma Dong Seok memang tengah sibuk dengan sejumlah proyek film seperti The Roundup, sekuel film The Roundup: No Way Out, hingga film terbaru Apgujeong Report dan The Wilderness. Ia juga menjadi produser dalam film Holy Night: Demon Hunters dan The Villain.Sang aktor juga akan membintangi drama untuk pertama kalinya setelah lebih dari enam tahun terakhir bertajuk Hive.