John Lennon Tewas Ditembak 41 Tahun Lalu, Dunia Masih Berduka

The Beatles kenang John Lennon

John Lennon: all you need is love

All you need is Love. pic.twitter.com/zav2W6c1Wj — John Lennon ? (@johnlennon) December 9, 2021

Penggemar berduka

Jakarta: Musisi legendaris John Lennon yang ditembak mati fans fanatiknya pada 8 Desember 1980, masih dikenang sampai saat ini. Keluarga, teman, bahkan penggemarnya masih menyuarakan duka atas kepergian mantan vokalis The Beatles itu.Istri John Lennon, Yoko Ono, mengenang mendiang dengan sebuah pesan kekerasan yang terjadi di Amerika Serikat. Pasalnya, jutaan orang terbunuh karena senjata api setelah 41 tahun kepergian suami tercintanya itu."Lebih dari 1,5 juta orang telah terbunuh oleh senjata di Amerika Serikat, sejak John Lennon ditembak dan dibunuh pada 8 Desember 1980," cuit istri Lennon, Yoko Ono, dikutip dari Twitter, Kamis, 9 Desember 2021.Drumer The Beatles, Ringo Starr, juga mengenang Lennon dengan mengunggah foto hitam putih lewat Twitter pribadinya. Foto itu memperlihatkan dirinya tampil bersama Lennon saat masih di The Beatles dulu."Damai dan cinta temanku," tulis Ringo Starr.Baca: Mengenang John Lennon, 41 Tahun Lalu Dibunuh Fans Fanatik Akun media sosial resmi milik John Lennon juga mengunggah sejumlah kenangan tentang pemilik nama lengkap John Winston Ono Lennon itu. Kenangan itu berupa potret hitam putih John Lennon saat masih sangat muda, Lennon saat konser, hingga video yang menampakkan sosok Lennon membicarakan cinta."Mereka, siapa pun mereka, tak punya kesempatan karena mereka tak bisa mengalahkan cinta. Karena kepingan dari semua agama tentang cinta yang begitu kuat, itu benar adanya. Mereka tidak bisa mengatasinya," tutur Lennon dikutip dari video.Para penggemar John Lennon juga masih berduka dan mengenang kepergian pelantun "Imagine" itu lewat media sosial. Sejumlah penggemar membagikan foto, video, dan quotes Lennon saat masih menjadi vokalis The Beatles. "John Lennon dan The Beatles akan ada selamanya," cuit @carloscigliano."8 Desember akan selalu menjadi tanggal yang tidak terlupakan. Saya masih berusia 18 tahun saat John Lennon diambil tanpa alasan dari kami. Saya ingat 12/08/1980 secara keseluruhan seperti kemarin. Aku masih memikirkanmu John, aku merindukanmu, dunia merindukanmu," tulis @CarolynW1757."Semua orang ingat di mana mereka berada dan apa yang mereka lakukan pada 8 Desember 1980, setelah mendengar berita kehilangan John, saya juga!" tulis @JohnGGikas19."Dunia masih ingin mendengar pesan dari John Lennon. Berharap dia masih ada di sini," cuit @lethbridge_m."Aku mencintaimu (John Lennon), aku melihat banyak video mu hari ini. Aku berharap kamu sudah bahagia karena merasakan cinta dari kita," tulis @petunniazul.Baca: Paul McCartney Ungkap Penyebab The Beatles Bubar adalah John Lennon