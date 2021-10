Paul McCartney Ungkap Penyebab The Beatles Bubar adalah John Lennon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Selama 50 tahun lamanya, Sir Paul McCartney telah disalahkan atas bubarnya band legendaris dunia, The Beatles. Tuduhan tersebut terjadi setelah Paul mengatakan bahwa ia sedang beristirahat dari The Beatles pada saat peluncuran album solo perdananya, yang berjudul McCartney (dirilis pada 1970, pada tahun yang sama dengan bubarnya The Beatles).Dilansir dari BBC, Paul McCartney mengatakan bahwa sebenarnya John Lennon yang menginisiasi bubarnya band ikonik ini. Hal ini dikatakan Paul dalam wawancara di BBC Radio 4 pada episode This Cultural Life bersama John Wilson.“Saya tidak menghasut perpecahan, itu adalah Johnny.""Bukan saya yang menyebabkan bubarnya (The Beatles),” ungkap Paul kepada John Wilson.“Tidak. Suatu hari John datang ke ruangan dan mengucapkan, 'Aku meninggalkan The Beatles'. Selanjutnya ia (John) berkata, 'Ini cukup mendebarkan, ini seperti perceraian,’ Kemudian kami bubar,” jelas Paul.Selanjutnya John Wilson bertanya apakah band akan tetap lanjut jika Lennon tidak hengkang?“Bisa saja,” Balas Paul.“Poin dari semua ini adalah John sedang membuat kehidupan baru bersama Yoko kala itu dan ia ingin berbaring di kasur selama seminggu di Amsterdam dengan damai. Anda tidak bisa membantah itu. Itu adalah periode terburuk dalam hidup saya.”“Ini band saya, ini pekerjaan saya, ini hidup saya,” tambahnya.“Saya ingin ini berlanjut. Saya pikir kami melakukan hal-hal yang bagus – Abbey Road, Let It Be, not bad – dan saya pikir kami bisa lanjut.”The Beatles sendiri menyatakan bubar pada tanggal 10 April 1970. Bubarnya band fenomenal inimembuat Paul mengalami kebingungan karena manajer baru mereka pada saat itu, Allen Kleinbutuh waktu untuk mengurus akhir dari perjanjian bisnis mereka. Paul menolak untuk beraliansibersama Klein dan kemudian menuntut John, Ringo, dan George beserta Klein. Ia kemudianmenambahkan bahwa proyek seperti The Beatles Anthology dan Get Back tidak akanterjadi tanpa tindakan legalnya.(Ifdal Ichlasul Amal)