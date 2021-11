Wow, 12 Artis dan Selebriti Indonesia ini Masuk Nominasi Perempuan Tercantik Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Maudy Ayunda

Maudy Ayunda. Instagram @tccandler.

2. Raisa Andriana

Raisa Andriana. Instagram @tccandler.

Selebritas Subscribe



Jakarta: TC Candler merilis daftar 100 perempuan tercantik di dunia tahun 2021. Sejumlah artis dan selebriti Indonesia masuk dalam nominasi tersebut.TC Candler merupakan kontes kecantikan dan ketampanan yang diinisiasi perkumpulan pakar di bidangnya. Melalui akun Instagram resmi, @tccandler, membagikan nominasi The Most 100 Beautiful Faces of 2021 versi TC Candler.Menariknya, sebanyak 12 artis dan selebriti Tanah Air masuk nominasi daftar 100 perempuan tercantik 2021 itu. Rilis nominasi 100 perempuan tercantik 2021 ini diunggah berurutan di akun Instagram @tccandler sejak Mei 2021.Berikut 12 aktris dan selebriti Indonesia yang masuk dalam nominasi 100 The Most 100 Beautiful Faces of 2021 versi TC Candler per 14 November 2021:Artis sekaligus penyanyi bersuara merdu ini kembali dinobatkan sebagai nominasi perempuan tercantik 2021. Maudy Ayunda sukses masuk ke dalam nominasi ini selama tiga tahun berturut-turut yakni, 2019, 2020, dan 2021.Raisa menjadi salah satu artis Indonesia yang masuk nominasi perempuan tercantik di dunia versi TC Candler. Pelantun lagu "Serba Salah" ini telah masuk jajaran The Most 100 Beautiful Face versi TC Candler selama tiga tahun, yakni 2019, 2020, dan 2021.