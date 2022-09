Reza Arap Dituding Selingkuh, Wendy Walters: Sudah Cukup Buktinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar prahara rumah tangga youtuber dan kreator konten, Reza Arap dengan Wendy Walters masih menjadi perbincangan panas sampai saat ini. Pasalnya baru-baru ini beredar kabar bahwa sang istri telah keluar dari rumah Reza Arap. Namun sampai saat ini, kabar tersebut belum dikonfirmasi oleh kedua belah pihak.Wendy Walters pun secara gamblang mengiyakan bahwa rumah tangganya benar-benar dalam kondisi tidak baik. Sikapnya itu ditunjukkan oleh Wendy melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya itu, ia menyebutkan sudah cukup dengan bukti yang ada.Sebelumnya, Wendy juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada netizen. Ucapan terima kasihnya itu ia berikan kepada netizen yang telah memberikan perhatian kepada dirinya.“Hi guys! Aku hargain semua yang udah speak up ke aku, tapi aku tak lagi bisa melihat bukti lainnya, jadi aku rasa udah cukup ya untuk evidences-nya, teman-teman. Thankyou for ur concern!,” cuitnya.Awalnya, istri dari Reza Arap itu sendiri beberapa kali mencuitkan tweet yang menunjukkan bahwa kondisi rumah tangganya sedang tidak dalam keadaan yang baik. Kemudian berlanjut dengan menghapus foto pernikahannya yang ada di akun Instagram pribadinya dan menyisakan satu foto dengan caption yang telah diubah.“F*ck around? thank you for the trauma,” tulis Wendy sebagai caption.