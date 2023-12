Dikabarkan Nikah dengan Tiko Hari Ini, BCL Hapus Nama Sinclair di Instagram

BCL ganti username Instagram. Foto: tangkapan layar



(WAN)

Jakarta: Bunga Citra Lestari dikabarkan akan menikah dengan Tiko Aryawadhana di Bali, pada hari ini, Sabtu, 2 Desember 2023. Penyanyi tersebut telah menghapus nama Sinclair dari media sosialnya.Lewat akun Instagram pribadinya, Bunga Citra Lestari atau kerap disapa BCL sempat mengunggah foto pernikahannya dengan mendiang Ashraf Sinclair. BCL mengucapkan selamat tinggal pada nama ‘Sinclair’ yang selalu tersemat di belakang namanya.“Mr & Mrs. Sinclair. Bash in love *THE END*. Say goodbye to Mrs.Sinclair. 12 tahun terindah will always have special place in my heart,” tulis BCL dalam Instagram story yang diunggahnya beberapa waktu lalu.Tak hanya ucapan selamat tinggal, pelantun ‘Badai Telah Berlalu’ itu juga menghapus nama Sinclair dari username Instagram-nya. Ia mengubah nama @bclsinclair menjadi @itsmebcl. Hal ini semakin menunjukkan kesiapan BCL untuk membuka lembaran baru bersama Tiko.Sebelumnya, BCL menarik perhatian publik setelah kabar bahwa dirinya akan menikah lagi mencuat. Banyak warganet yang tidak menyambut baik kabar bahagia ini. Mereka menganggap BCL mengingkari janjinya untuk mencintai mendiang Ashraf hingga akhir hayat.Kritikan tersebut lantas dibantah oleh BCL. Dirinya menyebut, keputusannya untuk menikah lagi bukan sebagai langkah untuk melupakan Ashraf. Menurut BCL, ia tidak akan pernah bisa melupakan Ashraf."Bukan move on, tapi lebih ke bangkit kembali. Kalau move on aku rasa sebuah duka seperti ini sampai kapan pun enggak akan bisa move on," kata BCL.BCL berharap pernikahannya dengan Tiko ini dapat menjadi memori indah yang bisa mereka lukiskan di kemudian hari. Terakhir, BCL mengatakan bahwa dia dan anaknya berhak untuk bahagia.“Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin hidup kita bahagia. Kan, anak juga perlu bahagia, anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia,” pungkasnya.