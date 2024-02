Duh! Makin Kurus Sejak Sakit Kanker, Vidi Aldiano Mulai Alami Hal Ini

baca juga: Vidi Aldiano Lega Tuntaskan 10 Sesi Radiasi Kanker

(ELG)

Vidi Aldiano masih berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang menimpanya. Sejumlah rangkaian pengobatan dan kemoterapi telah dilalui pelantun "Nuansa Bening" itu.Tak hanya di dalam negeri, Vidi juga menjalani pengobatan di luar negeri. Salah satunya ketika dia menjalani terapi di Thailand selama dua pekan. Setelah menjalani terapi, Vidi mengunggah foto yang menunjukkan tubuhnya semakin kurus.Vidi mengungkapkan dirinya memang Body Dysmorphic Disorder sehingga selalu kepikiran mengenai bentuk tubuhnya. Karena itu, Vidi meminta warganet tidak menyinggung berat badannya agar dia tidak semakin kepikiran."Iya, iya, gua tahu gua kurusan. Tanpa dibilang gua kekurusan pun gua sadar kok guys. Masih ngumpulin stamina untuk bisa kembali ke berat semula," tulis Vidi Aldiano dalam Instagram.Akibat perubahan tubuh itu, Vidi mengaku mulai dilanda kecemasan setiap kali hendak mengunggah foto di media sosial. Vidi merasa kehilangan kepercayaan diri."Baca komen-komen atau DM gitu gua paham sih kalian mungkin maksudnya baik. Tapi ini jujur sekarang tiap gua ngepost foto yang ada guanya, gua harus mikir beberapa lama untuk ngumpulin PD-nya gua kembali," lanjutnya.Vidi pun bertekad mengembalikan kepercayaan dirinya sehingga mentalnya juga pulih. Suami Sheila Dara itu pun meminta doa dari penggemarnya."Masih body dysmorphia, tapi gua berusaha untuk keluar dari mindset ini. Help a guy out will ya?" tutupnya.