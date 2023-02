Jennie BLACKPINK Berkerudung di Masjid Abu Dhabi, Netizen: Masya Allah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Jennie BLACKPINK memamerkan beberapa foto dirinya di akun Instagram-nya yang sedang berlibur di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Salah satu unggahannya pun membuat heboh.Di salah satu unggahannya itu, Jennie memamerkan foto dirinya yang sedang berkunjung ke Masjid Raya Sheikh Zayed. Bukan cuma itu, Jennie juga tampak mengenakan busana tertutup.Ia mengenakan cardigan rajut warna gading yang berpadu dengan celana korduroi hitam dengan pola cokelat. Jennie juga mengenakan kerudung pashmina berwarna hitam.“Exploring while touring (Menjelajah sambil berwisata),” tulis Jennie sebagai caption.Unggahan tersebut pun mendapat banyak komentar dari netizen Indonesia. Para selebriti tanah air pun ikut berkomentar."masyaaallaahhhh," tulis Adhisty Zara."Masyaallah jennie sistaaaaa our sistaaa!!," tulis Tiara Andini."ukhti dah ikut kajian," gurau Umay Shahab."Assalamualaikum ukhti," kata salah satu netizen.Selain masjid termasyur ini, Jennie juga Museum Louvre Abu Dhabi, hingga mencicipi ngebutnya Formula Rossa, yang digadang-gadang sebagai roller coaster tercepat di dunia dengan kecepatan mencapai 240 km/jam.“And yes we ended up on the world's fastest roller coaster (Dan ya kami mengakhirinya di roller coaster tercepat di dunia),” tulis Jennie.