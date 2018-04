Arnold Schwarzenegger Jalani Operasi Jantung

: Aktor asal Austria Arnold Schwarzenegger dikabarkan baru saja menjalani operasi jantung di Los Angeles. Sebelumnya, mantan Gubernur California kelahiran 1947 ini pernah menjalani tindakan medis serupa pada 1997.Seperti dilaporkan NME, juru bicara Arnold, Daniel Ketchell, menyampaikan kabar ini lewat media sosial pada Sabtu dini hari, 31 Maret 2018. Operasi dilakukan di Rumah Sakit Cedars-Sinai sehari sebelumnya dan berjalan lancar. Tujuannya untuk menggantikan katup pulmonal jantung, yang aslinya telah diganti pada 1997 karena gangguan congenital heart defect."Katup pengganti pada 1997 itu memang tidak direncanakan permanen dan telah melewati batas. Jadi dia memilih untuk menggantinya kemarin lewat less-valve catheter vulve replacement," kata Daniel di Twitter lewat akun @ketch."Selama prosedur itu, telah disiapkan tim bedah jantung yang selama ini terbiasa menghadapi situasi tersebut, untuk bersiaga seandainya prosedur ini tidak dapat dilakukan. Katup pulmonal Gubernur Schawrzenegger telah berhasil diganti dan dia sedang dalam tahap pemulihan dan dalam kondisi stabiil," lanjutnya.Tak sampai sejam, Ketchell memberi kabar terbaru. Dia menyebut Arnold telah sadar."Schwarzenegger sudah bangun dan kata pertamanya adalah 'Aku kembali'. Jadi dia punya semangat yang baik," imbuh Ketchell.Dari kampung kecil di Austria, karier Arnold melesat bertahap ke Hollywood. Debut film panjangnya adalah Hercules in New York (1970). Perannya paling ikonik adalah sebagai manusia robot Terminator T-800 dalam seri film Terminator.Dalam waktu dekat, Arnold akan muncul dalam film dokumenter Andre the Giant dari HBO dan film cerita panjang Viy 2: Journey to China garapan sutradara Oleg Stepchenko. Aktor berusia 70 ini juga sedang menyiapkan film keenam Terminator untuk 2019.(DEV)