Bill Gates Segera Menjadi Kakek

Kabar bahagia datang dari putri dari Bill Gates, Jennifer Gates. Lewat unggahan terbarunya di Instagram, Jennifer mengumumkan tengah hamil anak pertamanya dengan sang suami, Nayel Nassar.Dengan mengenakan gaun berwarna hijau tua, Jennifer berpose berdua dengan Nayel sambil melemparkan senyumnya ke arah kamera. Pada foto lain, Jennifer memperlihatkan perut buncitnya yang sudah mulai membesar.Momen pertama kehamilannya itu pun dilewati Jennifer dengan penuh rasa syukur."Thankful," tulis Jennifer Gates pada keterangan fotonya.Atas kabar tersebut, Bill Gates akan memiliki cucu pertama dari anaknya Jennifer dan Bill Gates akan segera menjadi kakek. Kabar kehamilan dari Jennifer Gates itu disambut baik oleh kerabat hingga publik."So excited for you both!!! You will be such wonderful parents," tulis @pri***."So thankful for you THREE!! Happy thanksgiving friends!!!!!!," komentar @ris***.Jennifer Gates dan Nayel Nassar menikah pada 16 Oktober 2021 lalu di perkebunan di North Salem, New York, Amerika Serikat.Momen sakral itu pun disorot dunia lantaran mereka menikah secara Islam, agama yang dianut Nayel. Namun, tidak diketahui apakah Jennifer Gates memutuskan untuk menjadi mualaf atau tidak.Pernikahan anak dari pendiri Microsoft itu diperkirakan menelan biaya hingga Rp 30 miliar. Acara itu digelar secara tertutup dan dihadiri 300 orang tamu undangan.