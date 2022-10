Rita Ora Makin Tergila-gila dengan Taika Waititi Usai Resmi Menikah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rita Ora akhirnya buka-bukaan mengenai kehidupannya setelah menikah dengan sutradara Thor, Taika Waititi. Dalam sebuah wawancara, ia bercerita tentang hubungan barunya dengan sang suami.Selama episode terbaru dalam Podcast Greatest Night Ever, pelantun "Let You Love Me" itu menyebut sosok Taika Waititi sebagai orang yang ‘indah’."Dia sangat indah dan selalu mendiskusikan segala hal tentang hubungan mereka. Aku jatuh cinta, aku jatuh cinta, dan aku jatuh cinta," kata Rita Ora kepada pembawa acara yang juga teman lamanya, Jaime Winstone.Rita Ora selama ini mengaku selalu percaya akan urusan pernikahan. Ia bercermin dari orang tuanya masih mesra dan saling jatuh cinta sampai sekarang setelah menikah puluhan tahun."Saya selalu menginginkan dongeng, itulah yang saya cintai sejak kecil," kata Rita Ora."Bagi saya, itu selalu tentang cinta, menemukan pasangan, jadi saya sangat senang melakukannya (menikah)," sambunnya.Bahkan ia mengaku tergila-gila akan sosok pria yang kini menjadi suaminya tersebut. Secara blak-blakan, ia mengaku Taika Waititi mampu membuatnya jatuh cinta."Saya suka Taika. Shoutout to Taika," katanya sembari berteriak lantang.Rita Ora mengabarkan kepada publik pada awal bulan ini bahwa dia baru saja menikah dengan Taika Waititi. Dia pernah memberikan kode tentang rencana perayaan besar tersebut.Rita Ora pertama kali memicu rumor asmara dengan aktor Our Flag Means Death pada April 2021 lalu. Keduanya pun semakin terlihat akrab di salah satu postingan di akun Instagram pribadi miliknya. Mereka membuat penampilan di karpet merah sebagai pasangan saat penayangan perdana Suicide Squad pada 2 Agustus lalu.Dua bulan kemudian, mereka terlihat kembali bersama saat perayaan debut film Eternals dari Marvels."Saya berada di tempat terhebat dalam hidup saya," tegas Rita Ora saat ditanyakan mengenai hubungannya dengan Taika Waititi, saat berbincang dengan Vogue Australia, tahun lalu.