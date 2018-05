Aktor Game of Thrones Dinobatkan Jadi Pria Terkuat di Dunia

Hafthor Julius Byornsson, aktor Islandia pemeran Ser Gregor "The Mountain" Clegane dalam serial televisi Game of Thrones, baru saja dinobatkan sebagai pria terkuat di dunia. Dia menjadi juara satu dalam kompetisi The World's Strongest Man 2018 yang diadakan di Filipina.Thor, begitu dia disapa, membagikan kabar kemenangan ini lewat foto Instagram pada Senin, 8 Mei 2018. Tampak pria berusia 29 tahun ini mengangkat trofi warna emas bersama dua kontestan yang menduduki posisi kedua dan ketiga, yaitu Mateusz Kieliszkowski dari Polandia dan Brian Shaw dari AS.Sebelumnya, Thor bersaing dengan Mateusz dan Brian serta 27 kontestan lain pada babak kualifikasi akhir April. Lalu dia masuk sebagai satu dari 10 finalis yang bersaing lagi merebut posisi pertama The World's Strongest Man (WSM) 2018.Ini bukan kali pertama Thor dan sejumlah kontestan mengikuti WSM. Menurut laporan Barbend, sudah delapan kali Thor mengikuti WSM sejak 2011, termasuk tahun ini. Setelah hanya sampai posisi enam dalam kontes perdana, dia tiga kali mendapat tempat ketiga dan tiga kali pada tempat kedua. Pada 2016, Thor meraih posisi dua, mengekor Brian Shaw. Kali ini, giliran Brian yang mengekor dia.Pria setinggi 205 cm dengan berat 192 kg ini menjadi kontestan pertama asal Islandia yang menjadi jawara tingkat dunia. Dia telah tujuh kali berturut-turut menjadi jawara di Islandia dan empat kali di Eropa.Sebagai aktor, mantan pemain basket ini dikenal lewat perannya sebagai The Mountain di serial Game of Thrones sejak musim ketiga hingga ketujuh. Dia adalah pemeran ketiga untuk The Mountain setelah Conan Stevens dan Ian Whyte. Dia juga bermain dalam film laga AS berjudul Kickboxer: Retaliation.(ELG)