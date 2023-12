Sempat Putus Nyambung, Hanggini Akhirnya Resmi Menikah dengan Luthfi Aulia

Advertisement

(SUR)

Jakarta: Kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan datang dari aktris cantik Hanggini. Secara tiba-tiba, Hanggini mengumumkan kabar bahwa dirinya telah dipersunting oleh kekasihnya Luthfi Aulia. Pernikahan keduanya digelar pada hari Sabtu, 2 Desember 2023 di Habitate Jakarta, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Kabar pernikahan Hanggini ini pertama kali dibagikan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Hanggini membagikan foto-foto pernikahannya dengan Luthfi.“What a dream to finally able to get to call you my Husband. My forever love,” tulis Hanggini melalui caption unggahannya.Dalam foto-foto tersebut, Hanggini dan Luthfi Aulia terlihat serasi mengenakan baju pernikahan adat Padang dan Minangkabau berwarna merah maroon. Keduanya juga tampak tersenyum bahagia.Sebelum terkuak momen bahagia pernikahan, Luthfi sebelumnya juga sempat mengejutkan publik lantaran mengunggah video saat melamar Hanggini pada hari Sabtu pagi. Masih dalam hitungan jam, dari lamaran tersebut tiba-tiba saja Luthfi dan Hanggini pamer foto menikah.Diketahui sebelumnya, Luthfi dan Hanggini sudah berpacaran sejak tahun 2016 lalu, kemudian keduanya sempat putus di tahun 2020. Hanggini juga bahkan sempat berpacaran dengan Junior Roberts.Setelah putus dari Junior, di tahun 2022, Hanggini dan Luthfi ternyata balikan dan kembali merajut hubungan asmaranya yang sebelumnya sempat retak. Kabar balikan pasangan akrab disapa Upi dan Jeha ini membuat senang penggemarnya, lantaran kapal mereka kembali berlayar.Hingga akhirnya, setelah penantian panjang, keduanya resmi menikah dan mengikat janji seumur hidup pada 2 Desember 2023 kemarin. Setelah menikah, Luthfi dan Hanggini merilis lagu duet, bertajuk Semoga Bahagia, Ya.