Duka Para Musisi Atas Kepergian Dika "Kerispatih"

Hari ini gw keilangan partner gw bermusik, temen gw maen game brg @dikabassman ..tmn cerita brg,… https://t.co/usQ6d8XYeB — Marsya Manopo (@MarsyaManopo) April 10, 2018

Kabar kepergian pemain bas Kerispatih Andika Putrasahadewa meninggalkan duka mendalam di kalangan musisi. Pemain bas yang sejak awal sampai akhir hayatnya bermain bersama Kerispatih itu menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa, 10 April 2018 di kediamannya di Cipinang, Jakarta Timur.Dika dikabarkan telah mengidap penyakit diabetes sejak lama.Mendengar kabar duka ini, sejumlah musisi memberikan ucapan belasungkawa melalui media sosial. Salah satunya musisi Marsya Manopo yang mengucapkan ungkapan belasungkawa melalui akun Twitter, Selasa 10 April 2018.Kabar duka ini pun sampai ke telinga gitaris Rama NEV+ serta penabuh drum Konde Samsons. Mereka membagikan kabar tersebut melalui Instagram Story."Innalilahi Wainnalilahirojiun. Selamat jalan @dikabassman," tulis Konde."RIP Dika," tulis Rama dalam akun Instagram Story.Vokalis D'Masiv Rian Ekky Pradipta turut mengucapkan rasa belasungkawa dengan mengunggah foto di akun Instagram.Postingan Rian mendapatkan respons ucapan belasungkawa dari musisi Armand Maulana."Innalilahi Wainna Ilahi Rojiun," tulis Armand.Ia meneruskan kabar itu melalui Instagram Story, "Insya Allah khusnul khotimah saudaraku, Aamiin YRA."Vokalis Kerispatih Fandy Santoso mengunggah foto mendiang Dika dengan bubuhan keterangan tertulis duka cita. "Berat harus melepas kepergian sahabat. Orangnya ceplas ceplos but he is very generous. Orang yang sangat baik hatinya. Selalu ceria. So long friend. Turut berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Kuat dan tabah @nickysantoso."Duka mendalam juga dirasakan oleh penggawa sekaligus mantan personel Kerispatih Badai dan Sammy Simorangkir. Dalam keterangan tertulis di Instagram Sammy menulis, "Turut berduka atas kepergian sahabat kami. Dika Bassis Kerispatih. Doa terbaik untukmu Dika."Sementara itu Badai menuliskan kalimat panjang, menyiratkan pertemanan yang mereka jalin sudah cukup lama. "Teman saya yang paling kritis tentang apapun, sekaligus orang yang paling konyol tapi setia kawan," bunyi penggalan keterangan Badai di Instagram.Istri Dika, Nicky Santoso mencurahkan isi harinya melalui keterangan tertulis di akun Instagram."Selamat jalan sayang aku. Tuhan lebih sayang sama kamu. Biar kamu enggak menderita di sini. Aku bakal kangen sama kamu tiap hari. Sampai ketemu di surga ya sayang @dikabassman."Andika Putrashadewa meninggal dunia di usia 36 tahun. Pada 8 Januari lalu ia baru merayakan ulangtahunnya yang ke-36. Kepergian Andika meninggalkan seorang istri dan anak perempuannya, Chloe Latysha.(ELG)