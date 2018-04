Rita Ora Menangis Mengenang Avicii

Rita Ora tak mampu membendung air matanya saat mengenang sosok Avicii yang meninggal dunia belum lama ini. Kejadian itu terjadi ketika Rita hendak membawakan lagu Lonely Together di sebuah panggung di Belanda, akhir pekan kemarin.Lonely Together merupakan lagu kolaborasi Rita dengan Avicii yang belum lama dirilis. Tak heran, Rita begitu emosional saat membawakan lagu ini. Rita pun menyebut sosok Avicii berperan besar mengubah hidupnya."Ini akan menjadi sulit bagiku untuk menyanyikan lagu berikut," kata Rita Ora seperti dikutip Contactmusic."Aku mendapat kehormatan bisa berkolaborasi dengan seseorang yang mengubah hidupku dan dia benar-benar teman baikku.""Aku jelas berbicara tentang Avicii yang luar biasa. Kami berkolaborasi pada lagu terakhir yang dia rilis bersama dan akan sangat sulit bagiku meyanyikan lagu ini," ujar Rita melanjutkan.Avicii meninggal dunia pada 20 April 2018. Musisi bernama asli Tim Bergling itu ditemukan tewas di Muscat, Oman. Penyebab kematian DJ asal Swedia itu belum dikonfirmasi.Avicii meninggal pada usia 28 tahun. Saat Avicii diberitakan meninggal, Rita Ora salah satu musisi yang menyampaikan belasungkawa di media sosial."Aku ingat betapa menakjubkannya momen ketika membuat lagu Lonely Together dan rasanya baru kemarin kami berbincang. Turut berduka untuk keluarga, teman Avicii dan penggemar yang selalu mendukungnya. Semoga dia beristirahat dalam damai. Pergi terlalu cepat. Aku terpukul. Hatiku hancur," tulis Rita.(ELG)