Tepeng Coconut & Treez Meninggal, Melanie Subono Ingatkan Ganasnya Covid-19

Penyanyi Melanie Subono turut berbelasungkawa atas meninggalnya vokalis band Steven and Coconut Treez, Steven Nugraha Kaligis alias Tepeng. Ia juga mengingatkan masyarakat tentang ganasnya penyakit covid-19."Selamat jalan to your Paradise mas Tepeng @bangbro_tempe. Ya Tuhan," tulis Melanie di Instagram miliknya.Melanie juga mengunggah video kenangan dirinya manggung bersama band Steven and Coconut Treez. Mereka terlihat sangat menikmati suasana ketika menyenyikan lagu "Bebas Merdeka"."Masih ada yang mau ngelecehin covid-19? Terutama saat lo ada penyakit bawaan? Mau bilang covid-19 enggak ada?" tutur Melanie."Mau pake alasan apa lagi? Ini kan penyakit bawaannya? atau apa? Baca postingan gue abis ini kalau masih punya hati bukan cuma bacot sama jempol," tutupnya.Tepeng meninggal dunia hari ini, Selasa, 22 Juni 2021 pada pukul 07.30 WIB. Pelantun lagu "Welcome to My Paradise" itu mengembuskan napas terakhirnya di RS Madika BSD.Sementara itu, pria kelahiran 1975 ini merupakan pendiri band Steven and Coconut Treez. Band ini terbentuk sejak tahun 2005 dengan personel Steven Nugraha Kaligis (vokal), A Ray Daulay (gitar), Teguh Wicaksono (gitar), Rival Himran (bass), Iwan (keyboard), Tedy Wardhana (perkusi), dan Aci (drum).(ELG)