Deddy Corbuzier Bermasalah dengan Meyden, Anak Ikut 'Kena Getah'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Buntut Deddy Corbuzier vs Meyden. Instagram mastercobuzier

Duduk perkara Deddy Corbuzier vs Meyden

Drama antara

dan selebritas

dan gamer Meyden masih berlanjut. Pemilik Podcast 'Close The Door' itu tak terima dengan pernyataan Meyden.

Hal ini bermula dari Meyden yang meminta agar video podcast-nya dengan Deddy Corbuzier tak ditayangkan. Lantaran masa kelamnya yang nyaris jual keperawanan jadi bahan lelucon.

"Kalau lu jadi cewek dan dapat pertanyaan jual apa di TikTok? Pernah jual keperawanan? Dan cowok itu ketawa terbahak-bahak, apa perasaan lu?" tulis Meyden di Instagram Story.

Meyden menerangkan, ia yang juga tertawa pada saat itu bukan benar-benar dalam keadaan bahagia. Pro player Mobile Legends itu hanya menghargai si pewawancara, yakni Deddy Corbuzier.

Tidak berhenti sampai di situ, perempuan bernama lengkap Melinda Rohita itu juga tidak terima insiden ini menjadi bahan obrolan Deddy Corbuzier dan Karmalogy dalam salah satu episode podcast.

"Lu malah dijulid'in, digiring opini, sekarang dihujat banyak orang," kata Meyden.

(SYN)

Jakarta: Saling sindir virtual antara Deddy Corbuzier dan gamer Meyden berimbas ke orang sekitar. Anak angkat Deddy Corbuzier, Nada Tarina Putri, mendapat doa buruk dari netizen "Semoga kamu diperkosa sampai mati," tulis netizen pada Nada Tarina Putri secara privat melalui direct message (DM).Pesan itu diposting oleh Deddy Corbuzier. Youtuber itu mengungkapkan bahwa anaknya tak membaca karena ia yang memegang akun Nada Tarina Putri."Kita senyap aja ya main nya mulai sekarang... To all my followers (pada semua pengikut saya ) ga usah kepancing.. No need (tak perlu)... Not worth ur time (buang-buang waktu) .. Keep on concentrate on ur goals and work (konsentrasi saja pada tujuan dan pekerjaan Anda)," respons Deddy Corbuzier.Ia juga menegaskan bahwa video podcast dirinya dengan Meyden tak mendapat izin tayang. "Padahal supaya semua jelas.. Karena kalau kalian nonton... Kebalik semua sama kenyataan.." tutur Deddy Corbuzier.Tindakan itu diambil karena ia measih menghargai pro player Mobile Legends tersebut. "Ya udah saya hapus aja video aslinya.. Setidaknya saya masih menghargai. Done.. It's okay..." tambah dia.