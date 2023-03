Paul Grant Bintang Film Harry Potter dan Star Wars Meninggal Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktor asal Inggris, Paul Grant meninggal dunia di usia 56 tahun. Semasa hidup, Paul telah membintangi sejumlah film di antaranya Star Wars: Return of the Jedi yang berperan sebagai tokoh Ewok dan Harry Potter and the Sorcerer's Stone sebagai tokoh Goblin."Saya patah hati… tidak ada gadis yang ingin ayahnya pergi… dia sangat terkenal dan dicintai (untuk pekerjaannya). Dia pergi terlalu cepat," ujar anak Paul Grant, Sophie Jayne Grant melansir Sky News.Paul Grant ditemukan tidak sadarkan diri pada Kamis, 16 Maret 2023 di sebuah stasiun kereta api di London dan telah dinyatakan mati otak di tempat kejadian. Alat bantu hidup Grant dicabut pada hari Minggu, 19 Maret 2023. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia pada 20 Maret 2023.Pihak berwenang menanggapi insiden di stasiun St. Pancras di Euston Road. Saat Paul dilarikan ke rumah sakit, keluarganya membuat keputusan untuk mematikan alat bantu hidupnya pada 19 Maret.Mendiang Paul Grant tidak hanya berakting di Star Wars dan Harry Potter, aktor tersebut juga mendapat pujian dalam The Dead (1987) dan Labyrinth (1986). Grant juga dikreditkan sebagai pemeran pengganti dalam produksi seperti Willow (1988), Labyrinth and Legend (1985).Selamat jalan Paul Grant.