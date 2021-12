Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi Syahrini merambah dunia NFT (non-fungible token) yang akan dirilis pada 14 Desember 2021. Ia mengumumkan kabar tersebut melalui media sosial Instagram miliknya."Welcome to the metaverse, I'm very excited to announce my first NFT partnering with @nfkingspro @ptanakgauljaksel~ NFT will be launched on Binance NFT 14th December 11AM UTC. Stay tuned," tulis Syahrini di Instagramnya.Dia akan menjual karya digital berupa animasi figur dirinya yang mengenakan kerudung berwarna ungu dan pakaian dengan warna senada. Karakter itu juga mengenakan kacamata hitam.Syahrini bisa dibilang menjadi artis pertama di Indonesia yang meluncurkan NFT. Dia juga mempelopori NFT hijab pertama di dunia."Yesss, NFT HIJAB PERTAMA DI DUNIA MASHAALLAHHH. Semoga menjadi inspirasi generasi masa depan," tulis adik Syahrini, Aisyahrani di kolom komentar.NFT sendiri merupakan file atau token digital unik yang disimpan di jaringan blockchain. Setiap perubahan kepemilikan diverifikasi oleh jaringan di seluruh dunia dan masuk ke publik.Blockchain sendiri merupakan teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi. Teknologi ini mencatat transaksi yang dilakukan dengan cryptocurrency , seperti bitcoin dan mata uang kripto lainnya.NFT tidak jauh berbeda dengan beberapa aset mata uang kripto. Namun, token ini tidak dapat ditukarkan, karena terdapat tanda tangan seniman untuk membuktikan keasliannya. NFT dapat diperjual-belikan.