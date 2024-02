Belum Setahun, Kontrak Eksklusif Jessi dengan Agensi Jay Park 'MORE VISION' Berakhir

Advertisement

Jakarta: Rapper Korea Jessi dan agensi MORE VISION sepakat mengakhiri kerja sama keduanya. MORE VISION merupakan agensi yang dibangun oleh rapper sekaligus penulis lagu Jay Park. “Kami mengumumkan bahwa mulai 31 Januari 2024 bahwa MORE VISION dan Jessi sepakat mengakhiri kontrak manajemen eksklusif,” tulis MORE VISION dalam keterangan resminya.Jessi baru menandatangani kontrak eksklusif dengan MORE VISION pada April 2023 lalu. Meskipun belum genap satu tahun, kedua belah pihak tetap memutuskan menyudahi kerja sama yang dijalin. MORE VISION mengatakan akan tetap mendukung Jessi.“MORE VISION akan dengan sepenuh hati mendukung kerja keras Jessi, dan kami mengapresiasi dukungan yang tanpa henti kalian berikan untuk masa depan jessi,” lanjut keterangan tersebut.Pada Desember 2023, Jessi dan Jay Park selaku pemilik agensi MORE VISION sempat dikabarkan terlibat perselisihan. Bahkan, pelantun NUNU NANA itu pun dikabarkan mengakhiri kontraknya dengan MORE VISION.Namun, Jay Park membantah kabar tersebut lewat unggahan Instagram Story pada 7 Desember 2023. Rapper itu membagikan fotonya dengan Jessi dan mengatakan hubungan mereka baik-baik saja.“Hubunganku dengan Jessi baik-baik saja. Kalian tak perlu khawatir. Tidak ada yang namanya perselisihan,” ujar Jay Park pada saat itu.Jessi atau bernama lengkap Jessica Ho merupakan rapper, penyanyi, sekaligus seorang entertainer yang lahir New York 35 tahun lalu. Ia baru pindah ke Korea pada usia 15 tahun dan debut sebagai artis pada tahun 2005.Sebelum bergabung dengan MORE VISION, Jessi pernah berada di bawah agensi bentukan PSY bernama P NATION selama 3 tahun. Popularitas Jessi terus menanjak karena lagu-lagunya yang enak didengar dan karakternya yang cukup berbeda dengan idola K-pop umumnya.