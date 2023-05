Ternyata Enzy Storia dan Suami Dijodohkan oleh Orang Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar pernikahan Enzy Storia dan Maulana Kasetra membuat publik terkejut. Ternyata Uti Buncis berperan sebagai mak comblang untuk menjodohkan mereka berdua.Hal itu terungkap setelah Enzy mengunggah ulang instastory milik Uti Buncis, Minggu, 21 Mei 2023. Ia berterima kasih karena telah dijodohkan."Terima kasih makcombang aku," tulis Enzy.Dalam unggahan milik Uti Buncis, terlihat Molen, sapaan akrab Maulana Kasetra, yang ingin dikenalkan kepada Enzy. Obrolan itu terjadi pada 27 Januari 2021."Mol. Plis jawab. Lo ada pacarnya gak?" tanya Uti."Belum, beb. Cuma ngedate-ngedate aja hehe," jawab Molen."Asik amat sih. Mol, gue mau kenalin sama cewek nih. Temen deket gue," balas Uti.Obrolan singkat itu menjadi pintu gerbang hubungan Enzy dan Molen. Dalam unggahan selanjutnya, Uti juga memberikan doa untuk pasangan tersebut."Waduh, Mol. Sumringah ya. Hamdalah, aku jadi punya masjid di surga. Insya Allah. So happy for you two. Two beautiful souls are finally together. Love you!," tulisnya.Enzy Storia dan Maulana Kasetra telah menikah pada Sabtu, 21 Mei 2023, di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Pernikahan itu digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat saja.