William Hurt, Aktor Film Avengers Meninggal Dunia di Usia 71

Karier William Hurt

William Hurt dalam Broadcast News (1987) Foto: IMDb

(SYN)

Jakarta: Aktor pemain film Avengers William Hurt tutup usia pada Minggu, 13 Maret 2022. Peraih Oscar atas film Kiss of the Spider Woman itu meninggal pada usia 71 tahun."Dengan sangat sedih keluarga Hurt berduka atas meninggalnya William Hurt, ayah tercinta dan aktor pemenang Oscar, pada 13 Maret 2022, satu minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-72," tulis putranya, Will, dilansir dari Deadline, Senin, 14 Maret 2022."Dia meninggal dengan damai, di antara keluarga, karena sebab alami. Keluarga meminta privasi saat ini," tambah Will.Baca: Moon Knight Akan Bahas Kesehatan Mental dengan Serius William Hurt pertama kali main film pada tahun 1978 dalam Verna: USO Girl sebagai Walter. Ia mulai dikenal dalam berbagai film dan menerima nominasi dalam ajang penghargaan bergengsi.William Hurt mendapat tiga nominasi Aktor Terbaik Academy Award berturut-turut pada pertengahan 1980-an untuk Kiss of the Spider Woman (1985). Ia juga memenangkan Aktor Terbaik di BAFTA dan Festival Film Cannes untuk Children of a Lesser God (1986) dan Broadcast News (1987).William Hurt mendapatkan nominasi Aktor Pendukung Oscar untuk A History of Violence (2005). Ia juga masuk nominasi Emmy untuk Too Big to Fail pada 2011 dan Damages pada 2009.William Hurt juga merupakan aktor panggung aktif selama tahun 1980-an, muncul dalam produksi Off-Broadway dan menerima nominasi Tony Award pertamanya pada tahun 1985 untuk produksi Broadway Hurlyburly.Nama William Hurt makin dikenal saat berperan sebagai Jendral Thaddeus Ross dalam Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) dan Avengers: Endgame (2019) .