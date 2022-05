Selamat! Maudy Ayunda Menikah Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Maudy Ayunda dan pasangannya menikah pada Minggu, 22 Mei 2022. Instagram maudyayunda

Banjir ucapan selamat untuk Maudy Ayunda

(SYN)

Jakarta: Aktris Maudy Ayunda mengumumkan dirinya menikah hari ini. Namun, ia merahasiakan pasangannya."22.5.22," demikian keterangan dari postingan akun maudyayunda tersebut, Minggu, 22 Mei 2022.Terlihat Maudy Ayunda mengenakan kebaya berwarna putih. Tak ada keterangan lain dari postingan tersebut.Pada postingan sebelumnya, Maudy Ayunda terlihat foto bersama seorang pria. Dalam foto pertama, keduanya mengenakan pakaian kasual bernuansa putih. Sementara, pada foto kedua, keduanya tampak formal."Forever with my best friend. (Selamanya dengan sahabatku)," ucap pemain Perahu Kertas (2012) itu.Kolom komentar Maudy Ayunda pun dibanjiri ucapan selamat. Baik dari rekan sesama artis atau penggemar."Congratulations mood!" ucap Rachel Amanda.Baca: Maudy Ayunda Ditunjuk Jadi Jubir Presidensi G20 Indonesia "Mooddd finally !! I am so HAPPY For you (Mod, akhirnya! Aku bahagia untukmu)," tutur Acha Septriasa."So happy for you @maudyayunda congrats adek," kata Sandra Dewi."Finally launching juga," tutur Zaskia Adya Mecca.