Once Mekel Simak Keresahan Ketua RT soal Narkoba di Kalangan Anak Muda

Once Mekel mengadakan lomba mancing yang pesertanya kebanyakan para ketua RT (Rukun Tetangga). Dalam acara yang digelar di Pemancingan Top Fish Jakarta Selatan itu, Once berbincang dengan para peserta dan mendengarkan suka duka mereka.Sebagai masyarakat, Once mengaku salut dengan tugas yang dimiliki para ketua RT. Tak hanya mengurus administrasi warga negara, tak jarang para ketua RT ikut membantu kejadian tak terduga yang dialami warga seperti warga yang kecurian atau mengalami kematian."Bayangkan, selama ini mereka cuma diberikan dana operasional sekitar Rp2.000.000 per bulan. Bahkan jika di luar Jakarta ada yang terima hanya Rp300.000 per bulan, itu pun digunakan untuk kegiatan di wilayah RT, mereka tidak dapat gaji bahkan tanpa tunjangan apapun," kata Once Mekel.Dalam kesempatan itu, para Ketua RT tersebut berharap mereka bisa mendapat penghargaan seperti yang diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN). Once pun merasa mereka memang pantas untuk menjadi ASN."Supaya mereka bisa mendapat perhatian yang selayaknya dari negara atas jasa-jasa besar mereka sebagai kepanjangan tangan pemerintah," ucapnya.Tak hanya itu, banyak juga ketua RT yang mengungkapkan kecemasan mereka terhadap narkoba di kalangan anak-anak muda. Lagi-lagi, Once menyebut peran vital para ketua RT dalam pemberantasan narkoba.Selain menjadi sesi curhat dadakan, acara hiburan juga disuguhkan di panggung. Once dibuat takjub denan salah satu Ketua RT yang ternyata adalah penderita katarak."Yang mengejutkan panitia adalah, Sugirin menjadi juara satu di acara ini. Dia berhasil mendapatkan pancingan ikan paling berat. Yaitu, 2,40 kg. Padahal, dia sama sekali tidak pernah memancing sebelumnya. Di acara Tanding Mancing Once Mekel inilah, pengalaman pertamanya mancing," paparnya.