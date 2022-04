Rilis Album Pertama, Anneth Delliecia Sempat Dilanda Ketakutan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Anneth Delliecia resmi merilis album perdananya berjudul And The Story Begins. Menghadirkan 10 lagu yang 8 di antaranya diciptakan Anneth sendiri.Sebagai penyanyi remaja, Anneth terbilang produktif menghasilkan karyanya sendiri. Lagu-lagu yang dia rilis sebelumnya seperti "Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti" populer hingga di negara tetangga.Kesuksesan itu rupanya meninggalkan beban tersendiri bagi Anneth ketika hendak mengeluarkan album. Juara Idol Junior 2018 itu takut album perdananya tidak sesuai harapan pendengarnya. Apalagi, di album ini Anneth memang banyak memasukkan lagu ciptaan sendiri."Takut enggak sesuai ekspektasi orang, ada yang ekspektasi 'Hari Ini, Esok atau Nanti'. Mereka mungkin bilang sebesar itu lagunya. Itu yang aku takuti. Lagu yang aku rilis ini takutnya enggak sekuat itu," kata Anneth di Jakarta.Di tengah kecemasan itu, muncul pula optimisme dalam diri penyanyi 16 tahun ini. Dia yakin, karya yang dia buat dari hati itu bisa menyentuh hati banyak orang pula."Balik lagi, aku mikir, Anneth buat dari hati, tinggal tunggu hasilnya seperti apa. Anneth berdoa aja. Sesuatu yang keluar dari hati, ya akan sampai ke hati juga," ucapnya.Lagu "Warna Favorit" dipilih Anneth sebagai single pertama di And The Story Begins. Album ini bisa didapatkan di gerai KFC seluruh Indonesia."Anneth adalah salah satu remaja berusia 16 tahun paling percaya diri yang pernah saya temui, kemampuannya dalam menulis lagu sangat hebat bahkan sama bagusnya dengan penulis lagu yang usianya diatas anneth, dan saya sangat bangga untuk merilis album solo Anneth di KFC," kata Steve Lillywhite selaku CE Jagonya Musik & Sport Indonesia.Anneth pun berharap album pertamanya ini bisa memberi jawaban untuk para penggemarnya yang meminta Anneth punya album sendiri. Setelah album And The Story Begins, Anneth menjamin perjalanannya di dunia musik masih panjang."Lagu-lagu di album ini aku buat dengan proses yang cukup panjang, menyendiri, berkali-kali tulis lirik, curhatan aku. Semoga semua pendengar ngerasain apa yang sudah aku buat di sini," tutup Anneth.