Profil Sister Sledge, Grup Wanita Legendaris Penampil di Java Jazz Festival 2023

Profil Sister Sledge





BNI Java Jazz Festival 2023 siap digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, akhir pekan ini, tepatnya pada 2-4 Juni. Gelaran Java Jazz tahun ini akan turut dimeriahkan oleh grup vokal wanita legendaris, Sister Sledge.Grup beraliran Pop, R&B, dan Disco yang eksis sejak 1970-an itu akan tampil di hari ketiga festival, tepatnya Minggu, 4 Juni 2023, di panggung BNI Hall, pukul 22.15 WIB.Setelah tampil di program gereja, sekolah, peragaan busana, dan acara politik, empat orang saudara kandung asal Philadelphia, Amerika Serikat (AS), yaitu Debbie, Joni, Kim, dan Kathy, memulai debut komersial mereka pada 1971 dengan nama Sister Sledge.Keempat saudara kandung itu memulai debut bersama label Money Back dengan merilis single "Time Will Tell", yang ditulis dan diproduksi oleh Marty Brown (yang kala itu baru saja mencetak hit dengan "You're a Big Girl Now" dari Stylistics).Mereka kemudian bergabung bersama Atco dan merilis beberapa single selama tiga tahun berikutnya. Dalam periode yang sama, Sister Sledge mulai dikenal dan berkesempatan manggung di Jepang dan Zaire."Mama Never Told Me" jadi single pertama mereka yang menduduki tangga lagu Inggris, dan diikuti oleh "Love Don't You Go Through No Changes on Me", yang membuat kesan komersial di AS dengan menempati urutan ke-91 di tangga lagu pop, nomor 31 R&B, dan nomor lima di tangga lagu dansa. Circle of Love, album pertama mereka yang rilis pada 1975, juga cukup diperhitungkan.Nama Sister Sledge menjadi besar setelah mereka merilis album ketiga, We Are Family, pada 1979. Tiga lagu hit dari album ini, "We Are Family", "He's The Greatest Dancer", dan "Lost In Music" berhasil memuncaki banyak tangga lagu. Ketiga lagu tersebut pun kemudian dikenal sebagai lagu ikonis dari Sister Sledge.Sister Sledge pun melanjutkan kesuksesan mereka dengan merilis album-album berikutnya, mulai dari Love Somebody Today (1980), All American Girls (1981), The Sisters (1982), dan Bet Cha Say That to All the Girls (1983).Setelah merilis album When the Boys Meet the Girls (1985) aktivitas Sister Sledge di dapur rekaman menjadi lebih sporadis. Mereka lebih sering merilis album kompilasi dan mendaur ulang sejumlah hit.Setelah puluhan tahun bersama, pada 2017 lalu, kebersamaan keempat saudara kandung itu harus terpisahkan oleh takdir, usai Joni Sledge ditemukan meninggal dunia. Pihak keluarga menyebut kalau kematian Joni terjadi secara "alami".