Album Terbaru Is Pusakata Dirilis Awal 2019

Setelah dua singel baru pada April dan Juni 2018, Is "Pusakata" siap merilis album solo debutnya pada awal tahun depan. Album ini berjudul "Dua Buku" dan akan dikemas sebagai double album dengan total 14 lagu.Menurut Is, rencana awal rilis adalah Desember 2018, tetapi proses mastering mengalami kendala jadwal sehingga perilisan ditunda sebulan. Namun karena diundur, perilisan album ini justru menjadi semacam kado ulang tahun pertama bagi kolaborasi Is dengan para musisi The Panganans."Ketemu The Panganans 1 Januari 2018 dan kami ingin (album) itu jadi kado ulang tahun – satu tahun bersama," kata Is kepada wartawan usai menjadi bintang tamu konser KLa Project di Jakarta Convention Centre, Rabu malam, 5 Desember 2018.Is bercerita bahwa album Dua Buku akan memuat dua warna musik berbeda. Pertama adalah lagu-lagu seperti Cemas, yang dikerjakan oleh Is dan mewakili sisi muram, sedih, dan ketakutan personal Is. Kedua adalah kolaborasi dengan The Panganans, misalnya lagu Kehabisan Kata."Dua Buku itu maksudnya, memberi dua opsi untuk pendengar, bahwa setelah meninggalkan nama besar grup Payung Teduh – yang membesarkan saya juga, saya ingin menempa ide-ide. Nambah umur, beda lagi ceritanya," tutur Is.Bagi Is, pertemuan dengan para personel The Panganans memberi energi dan magnet baru."Albumnya akan beda sekali. Pilihannya cuma dua, suka atau enggak sama sekali. Mudah-mudahan keduanya tumbuh subur di kedua album tersebut," ujar Is.Dua Buku direncanakan rilis pada pekan kedua Januari 2019.(ELG)