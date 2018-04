Antusiasme Penonton Konser The Script di Jakarta

Gelaran konser The Script disambut antusias oleh para penikmat musik di Jakarta. Melalui pantauan Medcom.id, sejumlah pengunjung dari pintu depan Tbe Kasablanka Hall, Jakarta telah mengular sejak pukul 18.15 WIB.Lautan manusia memadati area Hall Kasablanka untuk mengantre mengabadikan momen di photo booth The Script.Sementara penonton lain langsung memadati pintu depan.Nabila, Melani, dan Tsania, tiga penonton dari Bandung dan Malang mengantre sejak pukul 11.00 WIB sampai akhirnya pintu depan Hall Kasablanka dibuka sekitar pukul 18.00 WIB.Ini merupakan kali pertama ketiganya menyaksikan band idola mereka asal Dublin itu di Jakarta."Belum nonton saja sudah mau nangis. Tadi malam ada di televisi Indonesian Idol, saya itu saja sudah histeris banget di rumah," ucap Nabila menggebu-gebu kepada Medcom.id, Selasa 10 April 2018.The Script dijadwalkan tampil di The Kasablanka Hall pada pukul 20.15 WIB.Ini merupakan kali kedua band yang digawangi trio Danny O'Donghue, Mark Sheehan, dan Glen Power di Jakarta. Sebelumnya mereka sempat menyambangi Jakarta pada 2011 lalu.(ELG)