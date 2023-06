Tiara Effendy Gugup Bawakan 'Indonesia Raya' di Panggung Terbesar Java Jazz 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sebelum Ariel Noah tampil di panggung BNI Hall di hari terakhir BNI Java Jazz Festival 2023, Minggu, 4 Juni, lagu 'Indonesia Raya' dikumandangkan lebih dulu. Penyanyi Tiara Effendy dipercaya untuk memimpin nyanyian sakral tersebut.Melalui sebuah unggahan di Instagram, Tiara Effendy membagikan video yang menampilkan dirinya sedang memimpin nyanyian Indonesia Raya di depan belasan ribu penonton yang memadati BNI Hall di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Melalui kolom caption unggahan tersebut, Tiara menuangkan perasaannya."Manggung di Java Jazz is one thing, tapi bawain Indonesia Raya di salah satu stage paling besar dan paling penuh di Java Jazz is another level," tulis Tiara.Tiara menceritakan kalau permintaan agar dirinya menyanyikan 'Indonesia Raya' itu datang mendadak. Pada saat diminta, ia sedang bersiap-siap untuk manggung bersama The Groove di event yang sama. The Groove diketahui tampil pukul 17.15 WIB, sedangkan Ariel Noah dijadwalkan tampil tepat satu jam setelahnya."Jam 15.50 (WIB) masih siap-siap di hotel, tiba-tiba di telepon @alditama 'disuruh nyanyiin Indonesia Raya di stage-nya Ariel mau ya' enggak pake mikir panjang langsung jawab mau. Alhamdulillah, Masya Allah, emang kekuatan doa orang tua dan keyakinan dan manifesting is real. Terima kasih buat siapa pun yang tiba-tiba kepikiran buat 'ya udah si Tiara aja lah yang nyanyiin'."Tiara melanjutkan kalau menyanyikan lagu sakral Indonesia Raya di depan belasan ribu orang bukanlah hal yang mudah. Di hall yang sejuk itu, ia mengaku keringetan sampai 'lupa bernafas'."It's not an easy job, dengan segala kekurangannya, Alhamdulillah kesampaian nyanyi national anthem. Boro-boro kepikiran ngelap keringet, nafas aja lupa. Tapi Allah baik banget. I am happy. Adakah diantara kalian yang ada di sana juga?"