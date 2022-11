Jason Ranti hingga Weird Genius Bakal Meriahkan Soccerphoria

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sejumlah seniman dan musisi bakal memeriahkan acara Soccerphoria untuk menyemarakkan demam sepakbola selama sebulan ke depan. Acara ini bakal digelar di empat kota yakni, Bandung (26 November), Surabaya (3 Desember), Yogyakarta (6 Desember), dan Jakarta (18 Desember).Para seniman muda seperti Herzven, Sicovecas, Sikcloze, Salmicas, Fivust, Harishazka, Wacky, Mbutz Gambutz , Rifkyikiw dan Arief Hadinata bakal memamerkan karyanya. Termasuk karya-karya dari pemenang Super Adventure - Dare To Be The Next Superpreneur dan Supermusic – Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS).Konser musik yang dikemas menjadi sajian unik bakal menghadirkan sederet musisi seperti Danilla, Jason Ranti, Weird Genius, The SIGIT, Feel Koplo, Barasuara, Sal Priadi, Sisitipsi, Soundwave, dan Noon Radar (DTBNS Season 2)."Selain penampilan musik spesial dari sederet guest star, Supersoccer Soccerphoria juga punya rangkaian menarik lainnya, seperti soccer art gallery instalation, soccer game, art show, live mural, bazaar Superpreneur dan nonton bareng pesta bola," kata Perwakilan Supersoccer, Aloysius Dwiwoko dalam keterangan tertulisnya.Weird Genius yang menjadi salah satu pengisi acara mengaku antusias tampil di ajang ini. Grup musik elektronik yang terdiri dari Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu, berjanji memberikan kejutan bagi penonton."Happy banget karena melalui Soccerphoria bisa ikut meramaikan jajaran festival keren di Indonesia. Apalagi setelah beberapa tahun pandemi ini, banyak orang kangen banget dateng ke festival. Di Soccerphoria ini juga baru pertama kali denger konsep soccer dan art show. Ini unik banget karena akan bisa menyatukan aneka crowd yang berbeda mulai dari penggiat seni, penikmat musik, sampai penggemar bola," kata Eka Gustiwana.Bandung menjadi kota pertama yang bakal dikunjungi pada 26 November 2022. Musisi yang bakal hadir yaitu, Danilla, Jason Ranti, Soundwave, dan Noon Radar (DTBNS Season 2). Sementara di Surabaya digelar di Town Square (Sutos) Surabaya pada 3 Desember 2022 dan dilanjutkan Grand Pacific Hall, Yogyakarta pada 6 Desember 2022, dan terakhir Epicentrum Walk Kuningan, Jakarta 18 Desember 2022."Banyak banget song list yang akan kami bawain nanti, belum bisa kehitung. Kami bakal bawain yang penonton harapkan, tapi kami bakal kasih kejutan-kejutan juga pastinya. Jadi tungguin aja," kata Reza Arap.