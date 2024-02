Miley Cyrus Boyong 2 Trofi Grammy Awards 2024 lewat "Flowers"

Advertisement

(ASA)

Lagu "Flowers" milik Miley Cyrus kembali memenangi Grammy Awards 2024 dalam kategori Record of the Year. Lagu ini membawa Miley menang dua kali di Grammy Awards tahun ini, setelah sebelumnya berhasil menyabet Best Pop Solo Performance."Penghargaan ini luar biasa, tapi saya sangat berharap tidak mengubah apapun karena hidupku kemarin indah," ucap Miley berterima kasih kepada kolaboratornya.Melansir Grammy.com, “Flowers” menjadi lagu hit komersial besar dari debutnya yang bertenger di urutan pertama Billboard Hot 100 dan menghabiskan delapan minggu berturut-turut di posisi teratas.Nominasi Record of the Year terdiri atas delapan lagu, di antaranya "Worship" milik Jon Batiste, "Not Strong Enough" milik boygenius, dan "Flowers" milik Miley Cyrus yang menang dalam kategori ini. Selain itu, disusul lagu "On My Mama" milik Victoria Monét, "Vampire" milik Olivia Rodrigo, "Anti-Hero" milik Taylor Swift, dan "Kill Bill" milik SZA.Recording Academy telah menyelenggarakan Grammy Awards ke-66 di Crypto.com Arena, Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024.(Theresia Vania Somawidjaja)