Penyanyi Ini Bela Palestina di Grammy Awards 2024

Penyanyi Annie Lennox mendeklarasikan dukungannya untuk Palestina dalam ajang penghargaan Grammy Awards yang digelar di Crypto.com Arena, Los Angeles, Minggu, 4 Februari 2024, waktu setempat.Melalui postingan di X, @PopBase, terlihat momen dimana Annie Lennox menyampaikan dukungannya terhadap Palestina. Ia, sebagai seorang seniman, menyuarakan tentang kedamaian dunia."Artists for ceasefire. Peace in the world (Seniman serukan gencatan senjata. Damai untuk dunia)," kata Annie Lennox, dikutip dari akun X, Pop Base, Senin, 5 Februari 2024.Diketahui bahwa Annie Lennox hadir dalam Grammy Awards 2024 untuk melakukan penghormatan kepada mendiang Sinéad O'Connor yang meninggal dunia pada 26 Juli 2023."'Nothing Compare 2 U' dan warisan Anda, #SineadOConnor. #AnnieLennox bernyanyi sepenuh hati sebagai penghormatan kepada pemenang GRAMMY, dan legenda yang telah hilang dari kita," tulis Grammys dalam akun X, @RecordingAcad.Selain penyanyi, Annie Lennox juga merupakan seorang aktivis politik dan filantropis asal Skotlandia. Dalam akun Instagram @officiamannielennox, sosok tersebut kerap menyuarakan tentang konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Terutama dengan warga Gaza yang banyak menjadi korbannya.Annie Lennox masih terus menyuarakan tentang perdamaian dan gencatan senjata. Bahkan sebelum kehadirannya di Grammy Awards 2024.Ia menuliskan dalam unggahannya di Instagram bahwa dirinya tidak bisa diam melihat kekejaman yang terjadi di Gaza, Palestina. Annie Lennox terlihat sangat peduli dan berempati atas ala yang terjadi di wilayah tersebut."Saya merasa mustahil untuk menyaksikan kekejaman yang mengerikan ini dan hanya bersikap acuh tak acuh atau diam. Pedoman moral saya memaksa saya untuk melakukan satu-satunya hal yang saya bisa, yaitu memberikan kesaksian melalui tulisan. Situasinya melampaui apa pun yang pernah saya ketahui, atau ingin saya ketahui.. Saya hancur dan patah hati dengan semua yang terjadi.. #ceasefirenow #releasethehostages #ceasefire," tulis Annie Lennox dalam keterangan unggahannya di Instagram.Annie Lennox merupakan penyanyi yang telah meraih kesuksesannya sejak akhir 1970-an silam. Ia merupakan bagian dari grup musik new wave The Tourists dan Eurythmics bersama dengan David A. Stewart.