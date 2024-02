Menang Grammy Awards 2024, Taylor Swift Colongan Promosi Album Berikutnya

Advertisement

(ASA)

Album Taylor Swift bertajuk Midnights berhasil memenangkan kategori Best Pop Vocal Album di Grammy Awards 2024 . Taylor langsung ungkap album terbarunya yang dirilis pada 19 April 2024."Album terbaru saya rilis tanggal 19 April berjudul The Tortured Poets Department," ucap Taylor kagum memenangkan kategori tersebut.Taylor mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya dengan mengungkapkan rahasianya yang disembunyikan selama dua tahun terakhir. Setelah turun dari panggung, ia berjanji mengunggah album terbarunya di media sosialnya.Pantauan dari akun X miliknya @taylorswift13, Taylor langsung mengunggah sampul album The Tortured Poets Department dan secarik kertas tentang isi album tersebut."All’s fair in love and poetry," dikutip dari unggahan akun X miliknya.Nominasi Best Pop Vocal Album tersebut terdiri atas Chemistry milik Kelly Clarkson dan Endless Summer Vacation milik Miley Cyrus. Selain itu, album Guts milik Olivia Rodrigo dan - (Subtract) milik Ed Sheeran masuk dalam nominasi.Recording Academy telah menyelenggarakan Grammy Awards ke 66 di Crypto.com Arena, Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024.