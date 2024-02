Lagu 'What Was I Made For?' Menangkan Song of the Year Grammy Awards 2024

baca juga: Penyanyi Ini Bela Palestina di Grammy Awards 2024



Lagu Billie Eilish O'Connell bertajuk "What Was I Made For?" memenangi kategori Song of the Year di Grammy Awards 2024 . Billie tidak menyangka lagu ini menjadi lagu terbaik."Semua orang dalam kategori ini adalah daftar orang-orang luar biasa," kata Eilish terkejut didampingi kakaknya, Finneas O'Connell naik ke panggung untuk mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya atas pencapaiannya.Melansir Grammy.com, Barbie The Album diproduseri oleh Mark Ronson, Brandon David, dan Kevin Weaver juga memenangkan Grammy kategori Best Song Written for Visual Media pada hari sebelumnya.Nominasi Song of the Year terdiri atas delapan lagu, di antaranya "A&W" milik Lana Del Rey, "Anti-Hero" milik Taylor Swift, "Butterfly" milik Jon Batiste, "Dance The Night" (From Barbie The Album) milik Dua Lipa, dan "Flowers" milik Miley Cyrus.Selanjutnya, "Kill Bill" milik SZA, "Vampire" milik Olivia Rodrigo, dan "What Was I Made For?" [From The Motion Picture "Barbie"] milik Billie Eilish yang menang dalam kategori ini.Recording Academy telah menyelenggarakan Grammy Awards ke 66 di Crypto.com Arena, Los Angeles pada Minggu, 4 Februari 2024.