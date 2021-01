Rencana Rehat dari Industri Musik, Agnez Mo Terkejut Terjadi Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Penyanyi Agnez Mo telah melanglang buana di industri musik sejak belia. Ternyata, ia sempat berencana rehat sementara waktu dari kariernya. Ia pun terkejut terjadi pandemi covid-19."Gue pernah bilang sama koko (kakak laki-laki) gue, coba ya gue bisa take a break like a six month aja buat traveling aja or just do nothing," ujar Agnez Mo di kanal YouTube Daniel Mananta.Kemudian, ia diingatkan bahwa apabila dirinya rehat dari industri musik, Agnez bakal kehilangan banyak kesempatan. Apalagi kariernya tengah gemilang di Amerika Serikat.Agnez Mo sendiri berniat untuk rehat sejenak di tengah pencapaian karier yang luar biasa ini karena merasa lelah. Sebab, proses bermusik telah menyita banyak tenaga, pikiran, waktu, dan hal lainnya."Karena begini, di sana promo dan lain-lainnya kan meeting kayak begitu bikin capek," tuturnya."I just wish like the world is on pause," kenang Agnez saat mengingat niatnya untuk rehat.Mendengar ungkapan Pelantun lagu Promises itu, Daniel Mananta tertawa. Tak lama setelah Agnez Mo berniat untuk rehat, pandemi covid-19 terjadi. Seluruh dunia pun seakan berhenti dari aktivitas biasanya."Saya tidak mau bilang Agnez Mo yang menyebabkan corona," balas Daniel Mananta.Pandemi seakan menjawab kebimbangan Agnez terkait niatnya untuk rehat. Sebab nyatanya, industri musik di seluruh dunia merasakan dampak pandemi. Namun, Agnez Mo menekankan bahwa dirinya tidak bermaksud bergembira dengan adanya musibah pandemi ini."Saya tidak berusaha gembira di atas penderitaan orang. Tetapi ternyata (dari pandemi) gue belajar banyak hal tentang diri gue sendiri," pungkas Agnez Mo.(ELG)