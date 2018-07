Andien dan Dipha Barus akan Bawakan Materi Baru di We The Fest 2018

Dipha Barus dan Andien Aisyah masuk dalam daftar penampil dalam festival musik We The Fest 2018. Dalam perhelatan We The Fest yang keempat tahun ini, Andien dan Dipha Barus akan menampilkan materi lagu terbaru mereka."Ada part enggak cuma nge-dj, ada lagu baru juga yang dibawakan di We The Fest. Besoknya langsung ada (dirilis) di platform digital," kata Dipha dalam konferensi pers di Blowfish, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018."Singel yang gue produce untuk salah satu penyanyi yang bawa di 'rombongan sirkus'," ujarnya berkelakar.Andien pun ikut menampilkan materi baru yang juga akan dirilis usai gelaran We The Fest 2018. " Kebetulan gue (mau) keluar singel baru, nanti pertama kali di We The Fest," kata Andien di kesempatan yang sama.Selain akan merilis materi terbaru, We The Fest 2018 menjadi momen perdana Andien dan Dipha beraksi di atas panggung festival bergengsi yang tak sekadar menyajikan musik tetapi menjadi ruang terbuka bagi para seniman untuk merasakan atmosfer festival."Seru, tadinya cuma nonton terus pindah posisi. Tahun ini banyak idola gue. Semoga bisa nonton mereka," kata Dipha.Dipha Barus sendiri menantikan beberapa musisi favoritnya, Vincent Staples yang akan menjadi salah satu penampil spesial.Selaras dengan Dipha, Andien memaparkan antusiasme terhadap musik We The Fest."We The Fest enggak hanya festival musik, jadi setiap orang yang datang pasti punya experience yang beragam, bukan hanya nonton di panggung tapi ada booth. Akhirnya tahun ini gue bisa menjadi bagian dari festival ini. Apalagi salah satu festival yang happening di Indonesia," kata Andien.We The Fest 2018 akan digelar selama tiga hari yakni pada 20-22 Juli 2018 bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta.(ASA)