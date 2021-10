Holy City Rollers Perkenalkan Gaya Musik Baru lewat Single Blister

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup Musik asal Jakarta yang mengusung aliran indie rock/rock & roll, Holy City Rollers, telah merilis lagu terbaru mereka yang berjudul "Blister", Lagu ini diambil dari mini album mereka Evolve yang akan dirilis pada tanggal 29 November 2021. Lagu "Blister" sendiri sudah dapat didengarkan di semua platform musik digital mulai hari ini.Perubahan gaya bermusik dari awal karir mereka yang ditandai dengan perilisan debut album First Chapter of Allordia dan disusul oleh single "Chivalry" pada tahun 2019, cukup banyak terasa pada lagu "Blister", dimana secara aransemen dan sound Holy City Rollers seperti menemukan rumah baru yang membuat mereka lebih tajam.“Blister itu bercerita tentang kehidupan banyak orang di era sekarang yang sangat monoton, terpola dan mungkin membosankan banget, sebuah kesimpulan dari kebutuhan untuk tetap hidup di dunia industri sekarang ini. Semuanya harus terukur dan pasti, hingga kadang tidak ada ruang buat berpikir diluar pola yang ada atau sering dianggap seharusnya," kata Mesa Sinaga selaku vokalis.“Namun ya kita tetap menyampaikan juga dengan perspektif kita sebagai band, bahwa sebenarnya ada opsi lain buat tidak terjebak di pola seperti itu, ada solusi yang kita kemukakan di lagu kita, bukan hanya gambaran permasalahannya saja,” imbuh MesaSebuah film dokumenter-animasi karya sutradara asal perancis, Michel Gondry, juga menjadi inspirasi Mesa dalam penulisan lirik di lagu ini, “Mungkin sedikit banyak inspirasi gue dalam mengeksplor tema ini muncul setelah nonton film Is The Man Who Is Tall Happy karya Michel Gondry tentang seorang filsuf asal Amerika, Noam Chomsky.”Proses pembuatan lagu ini sendiri cukup singkat, mungkin hanya sekitar satu bulan lebih dari awal mendapatkan ide hingga ke proses rekamannya. Namun sesi penyelesaiannya ternyata memakan waktu hingga 3 bulan lebih untuk mendapatkan formula karakter suara yang pas lagu ini. Selain itu, ini adalah pengalaman pertama bagi Holy City Rollers untuk memproduksi sendiri karya mereka dan pertama kali mereka bekerjasama dengan Zulki sebagai mixing dan mastering engineer dari Sine Studio, tempat mereka memproduksi lagu "Blister" ini selain di studio pribadi milik Holy City Rollers.Lagu ‘Blister’ mulai hari ini sudah bisa di dengarkan di semua platform musik digital.