The Strokes Tampil di We The Fest 2023, Penggemar Heboh

Festival musik tahunan, We The Fest 2023 baru saja mengumumkan line up penampil mereka. Salah satu penampil yang membuat geger adalah dari The Strokes. Band asal New York, Amerika Serikat ini akan manggung di Jakarta, Indonesia untuk pertama kalinya. Penampilan dari Julian Casablancas cs ini sangat dinanti-nantikan oleh penggemar.Pengumuman penampilan The Strokes tersebut sontak membuat para penggemar heboh hingga menjadi trending topic di Twitter."ANJIR WTF ADA THE STROKES!! mimpi apa 2023 gua?! arctic dan the strokes dateng di tahun yang samaa... ke INDO TF real rock star!!!!!!!!" teriak @rai***."Sekali lagi aku ingin menangis karena the strokes bakal ke indo. Padahal udah ikhlas gak nonton arctic monkeys... loh," ujar @ras***."Anjirlah the strokes akhirnya ke indo, tolong rumah saya banjir. Kebanjiran air mata ciyaaaaa ??????????," kata @Prat***·"band band yg gua pen nonton konsernya bakal konser di indo, dari arctic monkeys, the strokes, 1 lagi bisa deh yuu muse ditunggu kedatangannya," harap @ard***.."Extremely excitedddd..the biggest thanks to we the fest..doa gua dijabahh the strokes the 1975 both of them will be performing heree," ujar @mary***.We The Fest tahun ini akan kembali digelar pada 21 hingga 23 Juli 2023. Bukan hanya The Strokes saja yang paling heboh, ada juga band yang ditampilkan We The Fest seperti The 1975, The Kid Laroi, Lewis Capaldi, hingga Porter Robinson.Adapun musisi Indonesia yang ikut meramaikan acara seperti GIGI, Project Pop, Mikha Angelo, Kunto Aji, Rafi Sudirman, Rock n Roll Mafia, Syarikat Idola Remaja dan Yura Yunita.