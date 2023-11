NMIXX Dijadwalkan Rilis Mini Album 'Fe3O4: BREAK' pada Januari 2024

Foto: Instagram

NMIXX



(SUR)

Jakarta: Grup K-pop NMIXX akan comeback dengan mini album keduanya yang bertajuk ‘Fe3O4: BREAK’. Comeback ini dijadwalkan pada 15 Januari 2024 pukul 16.00 WIB.Masa comeback grup asuhan JYP Entertainment ini dibuka dengan video teaser berdurasi 17 detik yang baru saja mereka rilis di media sosial. Dalam video tersebut juga tertera informasi jadwal comeback NMIXX secara lengkap.Tak hanya album mini, NMIXX juga dilaporkan akan merilis single pra rilis untuk album ‘Fe3O4: BREAK’. Single yang diberi judul ‘Soñar (Breaker)’ ini rencananya akan dirilis pada 4 Desember mendatang, pukul 16.00 WIB.‘Fe3O4: BREAK’ menjadi rilisan pertama NMIXX setelah album single bertajuk ‘A Midsummer NMIXX’s Dream’ yang dirilis pada Juli lalu. Album tersebut terdiri dari sejumlah lagu, seperti ‘Party O'Clock’ dan ‘Roller Coaster’.Sebelumnya pada Maret 2023, NMIXX juga merilis EP pertama mereka setelah keluarnya salah satu anggota, Jinni, dari grup pada Desember 2022. EP itu bertajuk ‘expérgo’.Seperti diketahui, NMIXX adalah grup perempuan yang beranggotakan Haewon, Lily, Sullyoon, BAE, Jiwoo, dan Kyujin. NMIXX resmi debut pada awal 2022 dengan album ‘AD MARE’.Grup ini sukses merebut hati pecinta musik karena kualitas vokal anggotanya dinilai sangat bagus, serta musik yang disuguhkan enak didengar. Sejumlah lagu rilisan NMIXX antara lain “O.O", "Love Me Like This", "Young Dumb Stupid", "Funky Glitter Christmas", dan "Dice".Sementara itu, Nama NMIXX sendiri merupakan gabungan dari huruf 'N' yang melambangkan now (saat ini), new (baru), and next (selanjutnya). Penambahan kata 'MIX' di belakangnya melambangkan keragaman dan kombinasi di dalam grup.