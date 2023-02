We The Fest Umumkan Line Up Fase Pertama, Ada The 1975 dan Lewis Capaldi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Festival musik We The Fest telah mengumumkan line up fase pertama yang akan memeriahkan gelaran tahun ini. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun Instagram @we.the.fest pada Senin, 20 Februari 2023.Dalam pengumuman fase pertama ini, We The Fest mengumumkan bahwa akan ada sejumlah penampil internasional yang akan turut memeriahkan, seperti The Strokes, The 1975, dan The Kid Laroi.Selain itu, penampil dalam negeri yang dipastikan akan memeriahkan We The Fest 2023 ialah GIGI, Project Pop, Kunto Aji, hingga Yura Yunita."Manjakan mata kalian dengan nama-nama yang sudah dikenal dan baru muncul ini untuk pesta musim panas yang tiada duanya pada tanggal 21, 22 & 23 Juli 2023," tulis We The Fest di kolom caption."Kami memiliki lebih banyak nama luar biasa untuk diungkapkan ke depannya, pantau terus! Tiket akan segera dijual di wethefest.com."Sebelumnya, The 1975 jadi salah satu nama yang paling banyak diminta oleh penggemar kala We The Fest pertama kali mengumumkan tanggal gelaran tahun ini. We The Fest 2023 sendiri akan diselenggarakan pada tanggal 21, 22 & 23 Juli 2023 di Jakarta.