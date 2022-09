Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Video klip lagu baru duo BEAUZ yang berjudul "Make You Say" menembus 1,6 juta penonton dalam waktu enam hari di Youtube. Kehadiran lagu milik kakak adik Johan dan Bernie ini langsung terpilih menjadi kampanye komersial 'Made on Ipad'.Di lagu "Make You Say", BEAUZ berkolaborasi dengan DJ Zedd dan vokalis Maren Morris. Disjoki yang masih memiliki keturunan Indonesia ini juga melibatkan penulis lagu Charlie Puth. Bisa berkolaborasi dengan musisi ternama dunia seperti impian jadi kenyataan bagi Johan dan Bernie."Jalan kami tidak pernah mudah. Meskipun kami sering berpindah-pindah, kami tumbuh sebagian besar di sekitar area 626 di Los Angeles, Amerika Serikat. Kami hanya dua anak dengan mimpi liar yang ingin membuat musik yang membuat orang bahagia," kata Johan dan Bernie dalam keterangan tertulisnya.BEAUZ sebelumnya juga pernah berkolaborasi dengan disjoki terkenal lagi seperti Diplo, R3hab, Bassjackers dan Tiesto. Meski fokus menggapai karier, keduanya tetap menempuh pendidikan formal demi memenuhi harapan orang tua.“Kami lulus dari USC dan UC Berkeley untuk memenuhi harapan orang tua, tetapi kami akhirnya mengikuti panggilan dalam bermusik," katanya.Di awal merintis karier, Johan dan Bernie banyak berkeliling di Asia. Mereka banyak menyerap budaya setempat dan menuntut mereka berpikir kreatif. BEAUZ pun akan menggelar Tur Amerika Utara pada September 2022."Dan itu benar-benar mengajari kami pentingnya menerima budaya yang berbeda dan berpikir di luar kebiasaan," ujarnya.Sebelum "Make You Say", BEAUZ telah melahirkan beberapa lagu hits seperti "Treasure U", "Feel the Light", "Count the Hours" dan "Crazy". BEAUZ juga pernah berkolaborasi dengan Atta Halilintar yang meluncurkan lagu dalam menyambut hari kemerdekaan Indonesia."Kami tidak akan merekomendasikan jalan ini untuk orang lain, tetapi jika kalian memutuskan untuk mengikuti impian, berikan segalanya, dan jangan kompromi. Jika keluarga tidak menyetujui pengejaran kreatif itu, tunjukkan pada mereka dengan dedikasi dan prestasi," tutur BEAUZ.