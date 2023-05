GANGGA Mengemas Cerita Soal Sulitnya Mengutarakan Perasaan lewat "Dreamin' of You"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Setelah merilis "Empty House" pada akhir Februari lalu, GANGGA kini kembali merilis single terbaru berjudul "Dreamin' of You". Solois dengan nama asli Gangga Kusuma ini turut melibatkan Petra Sihombing sebagai produser dalam single ini.Jika biasanya identik dengan musik akustik, GANGGA kini memilih warna musik yang berbeda untuk "Dreamin' of You". Single ini dibalut dengan balutan musik yang lebih up-beat, namun tetap dipadukan dengan lirik bertema cinta dalam bahasa Inggris yang menjadi ciri khas GANGGA.Dalam siaran pers, GANGGA mengakui kalau “Dreamin’ of You” merupakan lagu yang didasarkan pada pengalaman pribadinya. Lagu ini menceritakan tentang dirinya yang ingin mengutarakan perasaannya terhadap orang yang dicintainya, namun di sisi lain, situasi dan kondisi yang tak memungkinkan membuat keinginannya hanya menjadi mimpi belaka.Akhirnya ia pun memilih menuangkan perasaannya ke dalam bentuk sebuah lagu, dan berharap agar lagu tersebut bisa sampai ke telinga orang yang dicintainya. Perasaan itu dituangkan GANGGA dalam bagian lirik; "I wish you can hear this song/ So you know that I wanna be with you."Pada bagian lainnya, solois berusia 25 tahun itu juga menggambarkan tentang bagaimana rasanya terjebak dalam perasaan sendiri, dimana ketidaksanggupannya untuk mengutarakan perasaan membuatnya hanya bisa sebatas memimpikan orang yang dicintainya.Di bagian akhir, GANGGA juga menulis sebuah harapan agar orang yang dicintainya dapat mengetahui dan membalas perasaannya, sehingga ia bisa mewujudkan mimpinya menjadi nyata.“Dreamin’ of You” kini sudah dapat didengarkan di seluruh layanan streaming digital.(Nicholas Timothy Suteja)