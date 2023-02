We The Fest 2023 Umumkan Jadwal, Penggemar Bisa Request Artis yang Diinginkan!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Salah satu festival musik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, We The Fest, akan kembali hadir Jakarta tahun ini di tanggal 21-23 Juli 2023. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram @we.the.fest baru-baru ini."Perhatian, keluarga WTF! Saatnya mencatat di kalender kalian -- #WTF23 akan berlangsung pada 21, 22, & 23 Juli 2023! Siapa artis yang kalian inginkan untuk tahun ini? Bagikan daftar keinginan kalian di bit.ly/wtf23wishlist," tulis @we.the.fest di kolom caption.Tautan tersebut akan mengarahkan penggemar ke sebuah formulir. Ada beberapa kolom yang perlu diisi, seperti data diri, akun media sosial, tiga nama artis yang diinginkan, dan cerita momen favorit saat hadir di We The Fest."Raih kesempatan untuk memenangkan meet & greet dengan artis #WTF23 untuk pemenang yang beruntung. Formulir ditutup pada 8 Februari 2023," tulis keterangan formulir.Sementara itu, di kolom komentar akun Instagram @we.the.fest, banyak penggemar yang menyerukan artis yang mereka inginkan untuk tampil di We The Fest 2023. Kebanyakan dari mereka menyerukan nama grup pop rock asal Inggris, The 1975.We The Fest sendiri memang menjadi festival musik yang rutin mendatangkan musisi-musisi luar negeri"THE 1975 !!!! SZA !!!! SUMMER WALKER PLIZ," tulis salah satu penggemar."LAUV! THE 1975! NEW JEANS! TROYE SIVAN! LORDE! RUEL!,""minimal ada The 1975!!," seru penggemar lainnya."Kalo ada the 1975 gue ke sini pasti," kata penggemar lainnya.Permintaan untuk mendatangkan The 1975 itu bukan tanpa alasan, sebab band tersebut memang akan menggelar tur Asia mulai April, 2023. Matty Healy cs akan manggung di Thailand, Jepang, dan Filipina. Selain itu, mereka juga akan mampir ke Australia dan New Zealand.Selain tanggal, We The Fest belum menyampaikan pengumuman lainnya, seperti venue, bocoran line up, hingga penjualan tiket.