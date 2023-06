8 Penampil yang Sayang untuk Dilewatkan di Hari Terakhir Java Jazz 2023

1. Trisum

Gelaran BNI Java Jazz Festival 2023 akan memasuki puncaknya pada hari ini, Minggu, 4 Juni 2023. Jika Sobat Medcom berkesempatan hadir sore hingga malam hari ini di JIExpo Kemayoran, Jakarta, berikut sederet musisi yang penampilannya sayang untuk dilewatkan.Trisum merupakan grup beranggotakan musisi-musisi jazz top Indonesia, yakni Tohpati (gitar), Balawan (gitar), Dewa Budjana (gitar), Indro Hardjodikoro (bass), dan Echa Soemantri (drum). Aransemen berkelas, teknikalitas tinggi, dan harmonisasi jadi hal yang akan Sobat Medcom nikmati dari penampilan mereka.Trisum akan tampil di panggung MLDSPOT Hall pukul 16.15 WIB.Penyanyi legendaris era 1960-an hingga 1970-an, Tetty Kadi, akan tampil bersama duo NonaRia. Mereka bakal menghidupkan kembali lagu-lagu everlasting macam "Sepanjang Jalan Kenangan", "Layu Sebelum Berkembang", "Pulau Seribu", dan "Teringat Selalu".Kolaborasi lintas generasi ini dapat disaksikan di panggung BliBli Hall pukul 16.15 WIB.The Groove merupakan unit jazz-funk yang disegani di industri musik Indonesia. Sejak pertengahan 2022, mereka mulai berkolaborasi dengan penyanyi milenial, Tiara Effendy. Tak cuma dengan Tiara, The Groove juga akan memeriahkan penampilan mereka dengan menghadirkan penyanyi Dira Sugandi.Penampilan The Groove feat. Tiara Effendy and Dira dipastikan pindah panggung, dari All - Accor Live Limitless Stage ke Teh Botol Sosro Hall pukul 17.15 WIB.Kolaborasi menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan yakni penampilan Ariel Noah bersama Bunga Citra Lestari (BCL). Duet penyanyi ternama tanah air ini akan membawakan lagu andalan masing-masing dengan aransemen jazz.Penampilan Ariel Noah feat. BCL bisa disaksikan di panggung BNI Hall pukul 18.15 WIB.Barry Likumahuwa merupakan bassis kenamaan yang telah mengisi banyak rekaman musisi-musisi top macam Glenn Fredly dan Agnez Mo. Barry akan tampil bersama band-nya, The Rhythm Service, dan berkolaborasi dengan pianis jazz asal Kolombia, Jesus Molina.Kolaborasi lintas negara ini bisa disaksikan di panggung Outdoor Stage pukul 19.00 WIB.Deretan musisi jazz mancanegara, yakni Kirk Whalum, Keith Phelps, Michael Palazzolo, James Adkins, Will Patrick, Patti Austin, Larry Braggs, serta Ron King Horn Sections dan Indonesian String Section akan membawakan sederet lagu-lagu milik kibordis jazz kawakan asal Amerika Serikat, Bob James.Kolaborasi super ini bisa disaksikan di panggung BNI Hall pukul 20.15 WIB.Kolaborasi super lainnya ialah penampilan Vina Panduwinata, Deddy Dhukun, Fariz RM, dan Mus Mujiono bersama F.I.e.R.Y Band. Empat nama pertama yang disebutkan tak lain adalah legenda musik Indonesia.Sementara band pengiring mereka, F.I.e.R.Y Band, merupakan band berisikan session player kenamaan nan berbakat, yakni Fajar Adi Nugroho (bass), Yoiqball (drum), Rio Ricardo (kibor), dan Yankjay (gitar).Kolaborasi istimewa ini bisa disaksikan di panggung Teh Botol Sosro Hall pukul 21.30.Satu lagi nama yang sayang untuk dilewatkan yakni Sister Sledge, grup vokal wanita legendaris asal Amerika Serikat yang telah eksis sejak 1971. Grup bergenre R&B dan Disko ini telah merajai berbagai tangga musik pada dekade 1980-an lewat tembang-tembang ikonis mereka, seperti "We Are Family", "He's the Greatest Dancer", "Lost in Music", dan masih banyak lagi.Penampilan Sister Sledge bisa disaksikan di panggung BNI Hall pukul 22.30.