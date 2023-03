Momen Lucu Sigrid di Joyland Festival Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Sigrid, musisi asal Norwegia, menjadi penampil pamungkas dalam gelaran Joyland Festival Bali, hari kedua, Sabtu, 18 Maret 2023. Ada momen menarik saat Sigrid tampil, dia menyadari para penonton hafal urutan lagu yang akan dibawakannya.Sigrid lantas menebak bahwa penggemarnya terlebih dulu melihat daftar susunan lagu di situs yang menulis daftar lagu dalam konser musisi-musisi dunia."Kamu tahu setlist-nya? Curang! aku tahu ada website yang menampilkan setlist," kata Sigrid dari atas panggung.Sigrid lantas secara spontan bercanda, "Kalian tahu, sebenarnya kadang aku Google diriku sendiri untuk nge-cek apa setlist di konserku."Selama lebih dari satu jam, Sigrid membawakan lagu-lagu populernya, antara lain "Thank Me Later," "Don't Feel Like Crying," "Head on Fire," dan "Grow."Selain Sigrid, hari kedua Joyland Festival Bali dimeriahkan oleh Navicula, Barasuara, Black Midi, Raisa, Andien, Melati ESP, Rub of Rub, dan Stars and Rabbit. Selain menghadirkan musik, Joyland Festival Bali juga menyuguhkan panggung komedi tunggal, pemutaran film, dan arena rekreasi seni bersama keluarga.