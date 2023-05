Jimin BTS Isi Soundtrack Film Fast and Furious 10, ARMY Heboh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Jimin BTS dipastikan bakal terlibat dalam dalam film Fast and Furious 10. Jimin bakal ikut mengisi soundtrack film yang dibintangi Vin Diesel hingga Jason Momoa itu.Keikutsertaan Jimin di film Fast and Furious: Ride or Die dikonfirmasi langsung oleh agensinya, Big Hit Music. Pihak Fast Saga juga mengumumkan hal serupa di akun media sosial mereka.Jimin bergabung dengan musisi lain yang terlibat dalam soundtrack film Fast and Furious 10 seperti NLE Choppa, Kodak Black, JVKE, dan Muni Long dalam lagu berjudul "Angel Pt.1"."Angel Pt.1 by Kodak Black, NLE Choppa, Jimin of BTS, JVKE, & Muni Long," tulis akun @bts_bighit.Lagu "Angel Part 1" itu sendiri baru akan resmi dirilis pafa 18 Mei 2023. Melihat pengumuman itu, para ARMY yang merupakan sebutan penggemar BTS langsung heboh.Mereka sudah tak sabar menantikan mendengarkan secara resmi lagu sang idola. Mereka juga antusias menonton film Fast and Furious 10 yang dijadwalkan tayang mulai 19 Mei 2023."Haters nanti nggak boleh nonton ya, kasihan ntar jadi candu sama lagunya apalagi suaranya ayang Jimin," tulis netizen."Let's go army kita streaming dan sukseskan balik ost film Korea 07 sama ost Hollywood ini," timpal yang lain.